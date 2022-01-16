دبّ فيها الطلق بحافلة.. فولدت واعتذرت للركاب عن التأخير
امرأة ساعدت حاملاً على الولادة في حافلة بعدما هاجمها الطلق
في حداثة غريبة، ساعدت امرأة حاملاً دبّ فيها الطلق في حافلة، فوضعت طفلها الذي خرج مسرعاً إلى الحياة.
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الحادثة التي شهدتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنجبت امرأة حامل طفلها، واعتذرت لزملائها الركاب عن تأخير رحلتهم.
عبر إشارة ضوئية حمراء
فيما قال أحد الدراجين إن السائق أسرع حينما بدأت المرأة بالصراخ، وعبر إشارة ضوئية حمراء في محاولة للوصول إلى المستشفى، إلا أن الأوان كان قد فات.
في حين ساعدت امرأة أخرى الحامل على الولادة، فخلعت الأخيرة سروالها وخرج الطفل إلى الحياة مسرعاً.
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