جدل ساخن بمجلس الشيوخ.. أشهر خبراء أميركا في "ورطة"

يبدو أن أشهر خبراء الولايات المتحدة الأميركية في ورطة، حيث تلقى السيناتور عن الحزب الجمهوري، روجر مارشال، السبت، الإفصاحات المالية غير المعلن عنها لأنتوني فاوتشي عن عام 2020، الذي بدأ فيه تفشي فيروس كورونا.

أتى الكشف عن هذه الحسابات المالية بعد جدل ساخن في مجلس الشيوخ، بين فاوتشي ومارشال، وصف فيه الأول الثاني بـ"المعتوه"، وفق مجلة "فوربس" الأميركية.

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أكثر من 10.4 مليون دولار

وبحسب الإفصاحات المالية، لدى عائلة فاوتشي استثمارات بلغت أكثر من 10.4 مليون دولار. وخلال عام 2020، بلغ إجمالي دخل الأسرة والامتيازات التي نالتها نحو مليون و782 ألف دولار، بما في ذلك الدخل والمزايا الفيدرالية.

كما بلغت امتيازات فاوتشي من السفر والمهام الخارجية 119 ألف دولار، وزادت حسابات الاستثمار بنحو 794 ألف دولار.

يشار إلى أن فاوتشي يشغل عملياً منصب مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، إلى جانب مهمة استشارية للرئيس الأميركي، فيما تشغل زوجته كريستين جرادي وظيفة كبيرة علماء الأخلاق الحيوية في المعاهد نفسها.

أكثر من 434 ألف دولار

وخلال 2020، حصل على راتب قدره أكثر من 434 ألف دولار، وذلك بما يفوق جميع الموظفين الفيدراليين، الذين يبلغ عددهم 4.3 مليون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن نفسه. أما زوجته فقد حصلت على 234 ألف دولار كرواتب عن العام نفسه.

من جانبهم يعتقد بعض أنصار اليمين في الولايات المتحدة أن الطبيب الشهير استفاد من الجائحة، غير أن الإفصاحات المالية أظهرت أنه استثمر بشكل سليم في صناديق استثمارية. فعلى سبيل المثال، تظهر البيانات أن فاوتشي يمتلك حصة بمطعم في سان فرانسيسكو، لكنه لم يتلق أي دخل من المطعم خلال السنة المالية 2020.