تابعها كل سكان الأرض.. أغنية تحصد 10 مليارات مشاهدة

حقق فيديو أغنية "بيبي شارك" الشهيرة، التي صدرت في يونيو/حزيران عام 2016، كجزء من سلسلة أغاني الأطفال لشركة "بينك فونغ"، وتحولت إلى ظاهرة عالمية بسبب ألحانها وكلماتها الجذابة، أكثر من 10 مليارات مشاهدة خلال الأيام الماضية.

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وأصبح ذاك الفيديو الشهير أول فيديو يحصد أكثر من 10 مليارات مشاهدة في تاريخ الموقع، وذلك وفقا لما ذكرته الشركة المنتجة للأغنية الخميس الماضي.

وقالت شركة "بينك فونغ" (Pinkfong) إن الفيديو حقق العلامة الفارقة في حوالي الساعة 4 مساء الخميس، مضيفة أنه أول فيديو في العالم يتجاوز 10 مليارات مشاهدة.

"ديسباسيتو" 7.7 مليار مشاهدة

في حين اتسع الفارق بين الفيديو وبين الفيديو التالي له، وهو فيديو أغنية "ديسباسيتو" الذي حصل على 7.7 مليار مشاهدة.

وكان فيديو الأغنية سجل رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتباره الفيديو الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" عندما حصد 7 مليارات مشاهدة في نوفمبر 2020، وظل الفيديو منذ ذلك الحين على رأس القائمة لمدة 15 شهرا متتاليا.

كما احتلت الأغنية المرتبة 32 على قائمة "بيلبورد هوت 100"، والمرتبة 6 على القائمة الرسمية البريطانية في العام 2019.

وقالت الشركة إن 10 مليارات مشاهدة هو رقم هائل يتجاوز عدد سكان العالم البالغ 7.8 مليار الذي أعلنه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت أن هذا الرقم يعني أن جميع الأشخاص الذين يعيشون على كوكب الأرض قد شاهدوا الفيديو لمرة واحدة على الأقل.