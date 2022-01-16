عائلة ديوكوفيتش محبطة: السياسة سيطرت على قضيته!

بعد أن أيدت المحكمة الاتحادية في أستراليا، الأحد، قراراً حكومياً يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد لتنهي آمال المصنف الأول عالمياً في المنافسة ببطولة أستراليا المفتوحة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد، علقت عائلته على الأمر.

وقالت إنها "محبطة للغاية" من قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وترحيله من البلاد، مضيفة في بيان: "نحن محبطون للغاية من قرار المحكمة الاتحادية، وحقيقة أنه يجب على نوفاك الرحيل عن أستراليا"، وفق رويترز.

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"يجب أن تنتصر"

كما شددت على أنه "رغم السلوك المخزي تجاه نوفاك، نؤمن أن الرياضة يجب أن تنتصر".

كذلك أشارت إلى أن قرار المحكمة متعلق "بالسياسة ومصالح أخرى".

لقاح كورونا

يذكر أن هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة كانت استمعت إلى ممثلي الحكومة الذين أوضحوا أن استمرار وجود ديوكوفيتش في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

وتسبب قرار بإعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد والمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم في جدال واسع النطاق في أستراليا، وأصبحت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس موضوعاً سياسياً شائكاً لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

وقال موريسون إنه يرحب بقرار المحكمة "من أجل حماية حدودنا والحفاظ على سلامة أستراليا"، مضيفاً في بيان: "الآن حان الوقت للتركيز على بطولة أستراليا المفتوحة والاستمتاع بالتنس خلال الصيف".

"خيبة أمل كبيرة"

فيما أعلن ديوكوفيتش الذي غادر أستراليا اليوم بعد قرار المحكمة على متن طائرة متجهة إلى دبي في بيان أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بسبب قرار إلغاء التأشيرة، لكنه أكد أنه سيحترم القرار وسيتعاون مع السلطات فيما يتصل برحيله عن أستراليا.

كما قال اللاعب الصربي الشهير (34 عاما) في بيان "الآن سأخصص بعض الوقت للراحة واستعادة طاقاتي قبل الإدلاء بأي تعليقات أخرى".

من جانبه، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه تحدث إلى ديوكوفيتش بعد صدور قرار المحكمة الأحد. وأضاف: "تحدثت إلى ديوكوفيتش وقلت له إننا ننتظر بلهفة رؤيته (في بلادنا).. قلت له إننا نرحب به دوماً في صربيا".