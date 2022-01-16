مغادراً إلى دبي.. ديوكوفيتش "أشعر بخيبة أمل"

بعد ساعات فقط من قرار محكمة أسترالية بإلغاء تأشيرته شوهد المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش خلال توجهه للصعود على متن طائرة تابعة لخطوط طيران الإمارات في ملبورن اليوم.

فقد استقل اللاعب الصربي الطائرة متجهاً إلى دبي بعد إلغاء تأشيرته لدخول أستراليا بسبب موقفه من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

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وفي أول تعليق له بعد الحكم، عبّر عن شعوره "بخيبة أمل شديدة" من قرار المحكمة الأسترالية، وتابع "أنا أحترم حكم المحكمة وسأتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بمغادرتي أستراليا".

"وقت الراحة والتعافي"

كذلك، أضاف أنه سيأخذ بعض الوقت الآن للراحة والتعافي، متمنيا التوفيق للاعبين والمشجعين والعاملين في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام الكبرى.

وأوضح: "أنا غير مرتاح لأن التركيز خلال الأسابيع الماضية كان علي، وآمل أن نتمكن جميعا الآن من التركيز على اللعبة والبطولة التي أحبها".

أنا غير مرتاح لأن التركيز خلال الأسابيع الماضية كان علي نوفاك ديوكوفيتش

وكانت المحكمة الاتحادية في أستراليا، أيدت اليوم الأحد، قرارا حكوميا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد، لتنهي بذلك آماله بالمنافسة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

قرار قضائي

جاء هذا القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة، الذين أوضحوا أن استمرار وجود نجم التنس في بلادهم، من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

يذكر أن قرار إعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد للمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم، كان أثار في جدلا واسعا في البلاد.

كما تحولت قضية اللاعب الصربي التي تجاوزت حدود التنس، إلى موضوع سياسي شائك لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقررة في مايو أيار المقبل.

توقيف وحجز

وكانت قضية ديوكوفيتش الذي يعرف عنه أنه من أبرز معارضي فرض اللقاح الإجباري على الناس، تفجرت الأسبوع الماضي حين رفضت السلطات منحه تأشيرة لدخول البلاد والمشاركة في المسابقة الشهيرة، وحجزته في فندق بملبورن مخصص للمهاجرين.

قبل أن يستأنف الحكم ويفوز، إلا أن الحكومة الأسترالية عادت وألغت يوم الجمعة المنصرم، للمرة الثانية تأشيرته، قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان، لعدم تلقيه اللقاح، على الرغم من أن ديوكوفيتش كان كشف قبل أيام أنه أصيب بكورونا في ديسمبر الماضي (2021).