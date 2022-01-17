أزمة جديدة تلاحق جونسون.. حضر حفل توديع عام 2020

لا تزال أزمة الحفلات التي حضرها رئيس الوزراء البريطاني خلال الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا تطارده. فقد ذكرت صحيفة "ذا ميرور" في عددها الصادر الأحد أن بوريس جونسون حضر حفلاً لتوديع مستشاره العسكري قبيل عيد الميلاد 2020.

وأفادت الصحيفة بأن جونسون ألقى كلمة في الحفل الذي أقيم بمناسبة مغادرة المستشار العسكري الكابتن ستيف هايام دوانينغ ستريت (مقر‭‭ ‬‬الحكومة البريطانية)، وفق رويترز.

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كما أضافت أن رئيس الوزراء ظل في المكان "لبضع دقائق" لتوجيه الشكر للمستشار العسكري على الخدمات التي قام بها، كاشفة أن عدداً صغيراً من موظفي داونينغ ستريت شاركوا لفترة وجيزة في حفل التوديع.

خضع للاستجواب

‭‬‬‬‬جاء التقرير في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ذا تليغراف" نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها أن جونسون خضع للاستجواب على يد سو غراي كبيرة موظفي الحكومة التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي كورونا.

وقالت الصحيفة إن جونسون أطلع غراي على كل ما يعرفه وذلك قبيل نشر تقرير خلال هذا الأسبوع.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يواجه انتقادات شديدة لعدم اتباع القواعد خلال الجائحة عندما حضر تجمعاً في مقر إقامته الرسمي أثناء تدابير الإغلاق الأولى في المملكة المتحدة.