.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة عميد البشرية.. رحل دون 113 عاما

  • الخط
وفاة أكبر البشر سنا
ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا

وفاة عميد البشرية.. رحل دون 113 عاما

الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاما و211 يوماً

نيويورك - فرانس برس 

نشر في: آخر تحديث:

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عاما و341 يوما، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأربعاء.

وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاما و211 يوما، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.

المعمر الإسباني الراحل وأسرته
المعمر الإسباني الراحل وأسرته

وبسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله متراً ونصف المتر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 شباط/فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

كاميرا العربية ترصد تساقط الثلوج فوق جبال اللوز بالسعودية العربية ميديا كاميرا العربية ترصد تساقط الثلوج فوق جبال اللوز بالسعودية

وكان للإسباني 7 أبناء و14 حفيدا، إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوما حتى وفاتها سنة 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد