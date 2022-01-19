وفاة عميد البشرية.. رحل دون 113 عاما
الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاما و211 يوماً
توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عاما و341 يوما، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأربعاء.
وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاما و211 يوما، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.
وبسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله متراً ونصف المتر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 شباط/فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.
وكان للإسباني 7 أبناء و14 حفيدا، إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.
ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوما حتى وفاتها سنة 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
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