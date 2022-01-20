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لتتفرغ للكتابة.. ميركل ترفض عرض عمل بالأمم المتحدة

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ميركل وغوتيريش - أرشيفية

لتتفرغ للكتابة.. ميركل ترفض عرض عمل بالأمم المتحدة

بصفتها عضوًا في البرلمان لأكثر من 30 عامًا، لميركل الآن مكتب في مبنى البوندستاغ

برلين - فرانس برس

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أعلن مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل التي تركت منصبها مطلع ديسمبر، أنها رفضت عرض عمل اقترحه عليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال مكتبها الأربعاء لوكالة فرانس برس إن ميركل "اتصلت هاتفيا بالأمين العام للامم المتحدة الاسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض" مؤكدا معلومات صحافية.

ميركل
ميركل

ولم يحدد مكتبها طبيعة عرض الأمم المتحدة.

لكن وفقًا لمصادر داخل المنظمة، كان الأمر يتعلق بتعيين رئيس مجلس مكون من شخصيات مختلفة للتعامل مع "جدول الأعمال المشترك" في الأمم المتحدة الذي اقترحه غوتيريش نهاية عام 2021، "بهدف تعزيز وتسريع الاتفاقات المتعددة الأطراف".

ومقر هذا المنصب الفخري ليس في نيويورك.

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وكررت ميركل التي أعلنت انسحابها منذ فترة طويلة بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في سبتمبر 2021، في عدة مناسبات أنها لا ترغب في تولي أي وظيفة جديدة بعد خروجها من المستشارية.

منذ أن انسحبت من الحياة السياسية نهائيًا في 8 ديسمبر، كرست ميركل (67 عامًا) وقتها لكتابة مذكراتها السياسية مع مستشارتها السابقة والمقربة منها بيت بومان.

من المفترض أن يستمر مشروع الكتابة الذي يهدف إلى شرح القرارات السياسية الرئيسية التي اتخذتها ميركل خلال فترة بقائها في السلطة طوال 16 عامًا، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، وفقًا للمستشارة.

وبصفتها عضوًا في البرلمان لأكثر من 30 عامًا، لميركل الآن مكتب في مبنى البوندستاغ.

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