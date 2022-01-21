حادث مفزع في أميركا.. جثة محاطة بأكثر من 100 ثعبان!

في حادث مفزع، عثرت الشرطة الأميركية على رجل من ولاية ماريلاند (49 عاماً) ميتاً في منزله محاطاً بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤولين، فقد استجابت الشرطة لاتصال وردها من أحد جيران الضحية، أبلغها فيه أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقداً للوعي بعد أن ذهب لتفقده.
كما ذكرت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز أن موظفي الإسعاف عثروا على الرجل ملقى على الأرض، وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث، لافتة إلى أنه تم نقل الجثة إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريحها.
كذلك، عثرت الشرطة على أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، والتي لم يكن الجيران على علم بها.
من جهتها قالت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاماً من الخبرة.
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