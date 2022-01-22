الحلقة 87 من أون ديماند.. MOTHER/ANDROID يتحدث عن دمار عالم البشر

تتناول الحلقة 87 من برنامج "أون ديماند" أفلاما ومسلسلات عدة. يبدأ مقدم البرنامج عزيز الزامل الحلقة بالحديث عن فيلم الخيال العلمي MOTHER/ANDROID من بطولة كلوي جريس.

الفيلم يتحدث عن دمار عالم البشر وتبدل حياتهم بعدما وصلوا إلى مرحلة متقدمة من العلم والمعرفة والاكتشاف، جعلتهم قادرين على صناعة رجلين آليين مبرمجين لتنفيذ أوامر البشر والعمل على خدمتهم.

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فبدلًا من أن تجلب سائقا للعائلة أو عاملة منزلية أو أن تقوم بأي عمل مجهد لديك رجل آلي لتحقيق أعلى مرحلة من الراحة، يمكن أن يصل إليها الإنسان، يعرض الفيلم حصريا على نتفليكس.

ثم ينتقل مقدم البرنامج للحديث عن فيلم الأكشن والإثارة الفرنسي ANNA. من بطوله كليان مورين ولوك إيفانز، ويتحدث الفيلم عن آنا المرأة الجميلة التي تتعرض إبى إساءة معاملة، وفي مراحل مبكرة من حياتها، وصلت إلى حد اليأس.

ولكن عندما عملت في عرض الأزياء ظاهريا، وكقاتلة مأجورة في الخفاء، تبدلت نظرتها إلى الحياة. الفيلم صدر في 2019 ويعرض حاليا على نتفليكس.

في الفقرة الثالثة، إضاءة على فيلم Death On The Nile المقتبس من رواية لأغاثا كريستي، ويتحدث عن رحلة سفينة على النيل في عطلة للمحقق هرقل بوارو وفي هذه الإجازة تحصل جريمة قتل على متن السفينة، وتاليا يبدأ المحقق في بداية كشف الحقيقة حول هوية القاتل. الجزء الثاني من الفيلم سيعرض في صالات السينما الشهر المقبل.

وفي آخر محاور الحلقة عن فيلم Against The Ice الذي يروي أحداثا حقيقية عن صراع البقاء في القطب الشمالي. وتبدأ القصة مع اثنين من المستكشفين الدنماركيين الذين يسعيان إلى الوصول إلى أدلة تثبت أن غرينلاند ليست ملكا للولايات المتحدة، ويتم ذلك من خلال العثور على سفينة تحتوي على هذه المستندات المطلوبة. من المقرر عرض الفيلم في شهر مارس المقبل.