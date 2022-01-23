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شاهد.. بقي حياً بعد اختبائه بدولاب طائرة في رحلة لـ11 ساعة

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مطار - هولندا

شاهد.. بقي حياً بعد اختبائه بدولاب طائرة في رحلة لـ11 ساعة

الشرطة الهولندية: "من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة"

لاهاي - فرانس برس

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عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في جهاز العجلات الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، كما أعلنت ناطقة الأحد.

ويعتقد أن الرجل المجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ، بحسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية يوان هيلموندز.

وأوضحت أنه "عثر على الرجل حيا في مقدم الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة".

ولفتت هيلموندز إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث. وقالت "من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة".

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ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام نحو 11 ساعة.

والحوادث المماثلة في الرحلات الجوية المتجهة إلى هولندا نادرة، وفق الناطقة باسم الشرطة، ذاكرة أن المحاولات السابقة شملت مهاجرين من نيجيريا وكينيا.

والعام الماضي، اكتشفت شرطة الحدود جثة رجل نيجيري في جهاز هبوط طائرة وصلت إلى مطار سخيبول.

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