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بسبب قيود كورونا.. رئيسة وزراء نيوزلندا تلغي حفل زفافها

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New zealand PM Jacinda Ardern
مع صديقها وطفلهما
فيروس كورونا

بسبب قيود كورونا.. رئيسة وزراء نيوزلندا تلغي حفل زفافها

جاسيندا أرديرن تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف

دبي - العربية نت

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قالت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها، مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا في المجتمع.

وستفرض نيوزلندا استخدام الكمامات، وستحد من التجمع اعتباراً من منتصف ليل الأحد، بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون، انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت أرديرن، إن نيوزيلندا ستشدد الاجراءات ضمن إطار الحماية من كورونا مع استخدام الكمامات بشكل أكبر، وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة، مثل حفلات الزفاف أو25 شخصاً، إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

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وقالت للصحفيين: "حفل زفافي لن يقام"، مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.

وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها، قالت أرديرن: "هذه هي الحياة".

وأضافت: "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة، وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحياناً عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

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