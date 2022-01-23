نهاية مأساوية لمغامرة سبعيني حاول التجديف عبر الأطلسي بمفرده

لقي مغامر فرنسي يبلغ من العمر 75 عاماً حتفه أثناء محاولة فردية للتجديف عبر المحيط الأطلسي.

وأعلن أصدقاء جان جاك سافين وفاته وذلك عبر صفحة على "فيسبوك" كانت توثّق رحلته.

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وقالوا في منشور إن خدمات الإنقاذ البحري وجدت جثة سافين السبت داخل مقصورة قاربه المسمى "المغامر" والذي انقلب.

وكان سافين قد انطلق من البرتغال في بداية شهر يناير الحالي في رحلة غرباً كان يتوقع أن تستغرق نحو ثلاثة أشهر ليصل في نهايتها إلى القارة الأميركية.