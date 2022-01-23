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نهاية مأساوية لمغامرة سبعيني حاول التجديف عبر الأطلسي بمفرده

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(FILES) In this file photo taken on May 28, 2021 Jean-Jacques Savin, a former paratrooper, 74, poses on his rowboat at a shipyard in Lege-Cap-Ferret, southwestern France. Jean-Jacques Savin, 75, who crossed the Atlantic Ocean in a barrel in 2019 before setting off again on January 1, 2022 to row across it, set off his distress beacons on January 21, 2022 and his team has no further contact since then, they say on January 22, 2022. (Photo by Philippe Lopez / AFP) / NO USE AFTER FEBRUARY 21, 2022 11:45:14 GMT
جان جاك سافين على متن قاربه

نهاية مأساوية لمغامرة سبعيني حاول التجديف عبر الأطلسي بمفرده

كان الفرنسي جان جاك سافين قد انطلق من البرتغال في بداية يناير في رحلة كان يتوقع أن تستغرق 3 أشهر ليصل بنهايتها إلى أميركا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لقي مغامر فرنسي يبلغ من العمر 75 عاماً حتفه أثناء محاولة فردية للتجديف عبر المحيط الأطلسي.

جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
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وأعلن أصدقاء جان جاك سافين وفاته وذلك عبر صفحة على "فيسبوك" كانت توثّق رحلته.

وقالوا في منشور إن خدمات الإنقاذ البحري وجدت جثة سافين السبت داخل مقصورة قاربه المسمى "المغامر" والذي انقلب.

وكان سافين قد انطلق من البرتغال في بداية شهر يناير الحالي في رحلة غرباً كان يتوقع أن تستغرق نحو ثلاثة أشهر ليصل في نهايتها إلى القارة الأميركية.

جان جاك سافين على متن قاربه
  • جان جاك سافين على متن قاربه
  • جان جاك سافين على متن قاربه
  • جان جاك سافين على متن قاربه
3 صور
جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
جان جاك سافين على متن قاربه
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