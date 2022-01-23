هجوم بمنجل في تايلاند يقتل بريطانياً ويصيب آخر

قالت الشرطة في تايلاند، اليوم الأحد، إنه تم العثور على بريطاني (49 عاماً) مقتولاً بسكين في منزله في غرب تايلاند، وإنها اعتقلت مواطناً تايلاندياً للاشتباه به في الجريمة.

وأضافت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري أن بريطانياً آخر يبلغ من العمر 55 عاماً أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى. كما قالت إنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.

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وكشفت الشرطة أن تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلاً تايلاندياً يشتبه في أنه هاجم البريطانيين بمنجل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بينما قالت الشرطة إنها تتحرى هذا الأمر.