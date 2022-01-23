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هجوم بمنجل في تايلاند يقتل بريطانياً ويصيب آخر

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أداة الجريمة
أداة الجريمة

هجوم بمنجل في تايلاند يقتل بريطانياً ويصيب آخر

الشرطة اعتقلت مواطناً تايلاندياً للاشتباه به في الجريمة التي وقعت في مقاطعة كانشانابوري

العربية.نت

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قالت الشرطة في تايلاند، اليوم الأحد، إنه تم العثور على بريطاني (49 عاماً) مقتولاً بسكين في منزله في غرب تايلاند، وإنها اعتقلت مواطناً تايلاندياً للاشتباه به في الجريمة.

البريطاني المقتول ويدعى Marcus Evans
البريطاني المقتول ويدعى Marcus Evans

وأضافت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري أن بريطانياً آخر يبلغ من العمر 55 عاماً أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى. كما قالت إنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.

المنطقة حيث وقعت الجريمة
المنطقة حيث وقعت الجريمة
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وكشفت الشرطة أن تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلاً تايلاندياً يشتبه في أنه هاجم البريطانيين بمنجل.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بينما قالت الشرطة إنها تتحرى هذا الأمر.

اقتياد المشتبه به إلى الشرطة
  • اقتياد المشتبه به إلى الشرطة
  • البريطاني الذي نجا ويدعى Shaun Kevin Dagnan
  • أداة الجريمة
  • الشرطة في منزل البريطاني المقتول
  • أداة الجريمة
5 صور
اقتياد المشتبه به إلى الشرطة
اقتياد المشتبه به إلى الشرطة
البريطاني الذي نجا ويدعى Shaun Kevin Dagnan
البريطاني الذي نجا ويدعى Shaun Kevin Dagnan
أداة الجريمة
أداة الجريمة
الشرطة في منزل البريطاني المقتول
الشرطة في منزل البريطاني المقتول
أداة الجريمة
أداة الجريمة
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