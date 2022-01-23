هجوم بمنجل في تايلاند يقتل بريطانياً ويصيب آخر
الشرطة اعتقلت مواطناً تايلاندياً للاشتباه به في الجريمة التي وقعت في مقاطعة كانشانابوري
قالت الشرطة في تايلاند، اليوم الأحد، إنه تم العثور على بريطاني (49 عاماً) مقتولاً بسكين في منزله في غرب تايلاند، وإنها اعتقلت مواطناً تايلاندياً للاشتباه به في الجريمة.
وأضافت الشرطة في مقاطعة كانشانابوري أن بريطانياً آخر يبلغ من العمر 55 عاماً أصيب بجروح ويخضع للعلاج في المستشفى. كما قالت إنها تسعى لجمع المزيد من الأدلة.
مادة اعلانية
وكشفت الشرطة أن تحقيقاتها الأولية تفيد بأن رجلاً تايلاندياً يشتبه في أنه هاجم البريطانيين بمنجل.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به عانى من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بينما قالت الشرطة إنها تتحرى هذا الأمر.
اقرأ أيضاً
-
لماذا قتلت أميركا قرود أبحاث كورونا التي هربت من مختبر بنسلفانيا؟وأشار الموقع إلى أن مروحية تابعة للشرطة مزودة بكاميرات حرارية استُخدمت لتعقب القردة، بينما استخدم العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية فيروس كورونا
-
"ألفاظ إباحية وفجور".. فيلم منى زكي المثير للجدل يصل للبرلمان المصريالفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "Perfect strangers" بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير، إلا أن عرضه في المنطقة العربية لم يمر مرور الكرام ثقافة وفن
-
اللبنانيون تعاطفوا معه.. من هو الثمانيني المشرد الذي أحرقت مكتبته؟أقدم مجهولون على إشعال النار في مئات الكتب المستعملة التي تعود للمشرد محمد المغربي سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية