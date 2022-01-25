نعته بـ"ابن الساقطة".. شاهد بايدن يهين ويشتم صحافيا

ضاق صدر رئيس أكبر دولة بالعالم أمس الاثنين من سؤال طرحه عليه مراسل في البيت الأبيض لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، بعد جلسة عقدها لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأميركية، فنال منه الغضب إلى درجة لم ينتبه معها إلى أن "المايكروفون" شغال أمامه على الطاولة، وليس مغلقا، لذلك نسمعه في الفيديو المعروض أدناه، يهين الإعلامي Peter Doocy بأبشع شتيمة.

سأله "دوسي" عما إذا كان يعتقد بإمكانية أن يتحول التضخم في الولايات المتحدة إلى "عبء سياسي" على حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل، فأجاب جو بايدن على السؤال بأن "التضخم نسبته رائعة" ثم لاذ بالصمت لثوان معدودات، وبعدها قال عن الإعلامي بصوت خافت بعض الشيء: "غبي، ابن ساقطة" تلاها بابتسامة صفراء.

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وكان بايدن تحدث في الغرفة الشرقية قليلا إلى الصحافيين، واشتكى في إحدى اللحظات من أن كل أسئلتهم كانت عن الأزمة في أوكرانيا، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما قرأته عن إهانته وشتيمته للإعلامي في مواقع وسائل إعلامية محلية عدة. إلا أن الإعلامي بيتر دوسي، ظهر على شاشة محطته فيما بعد وقال: "لا، لست ابن ساقطة. هذا غير صحيح" ولم يضف إليها شيئا.

بعدها ذكرت "فوكس نيوز" أن الرئيس الأميركي اتصل بالإعلامي "ودعاه إلى تنقية الأجواء" وأخبره أن ما قاله كان تعليقا "مجردا من أسباب شخصية" وشجعه على مواصلة السؤال حول مواضيع مختلفة عن بقية الصحافيين.