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أميركي يفوز برحلة للفضاء ويتنازل عنها لصديقه.. بسبب وزنه

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Kyle Hippchen, a Florida-based airline captain who was the winner of a SpaceX sweepstakes, poses for a photo at the Kennedy Space Center Visitor Complex in Cape Canaveral, Fla., Friday, Jan. 21, 2022. Hippchen and Chris Sembroski roomed together in the late 1990s while attending Embry-Riddle Aeronautical University. They’d pile into cars with other student space geeks and make the hourlong drive south for NASA’s shuttles launches. They also belonged to a space advocacy group, marching to Washington to push commercial space travel. (AP Photo/John Raoux)
هيبتشين في مركز ناسا في فلوريدا
الفضاء

أميركي يفوز برحلة للفضاء ويتنازل عنها لصديقه.. بسبب وزنه

تجاوز وزن كايل هيبتشين الحد الأقصى المسموح به (وهو 113 كيلوغراماً) للصعود على متن كبسولة "دراغون" في رحلة "سبيس إكس" التي انطلقت في سبتمبر الماضي

كيب كانافيرال (الولايات المتحدة) – أسوشيتد برس

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خسر طيار أميركي فرصة لا تعوض للسفر إلى الفضاء والدوران حول الأرض، إلا أن مقعده، وهو واحد من ثلاثة مقاعدة كانت متوفرة، لم يذهب أدراج الرياح، حيث تنازل كايل هيبتشين عن فرصته إلى كريس سيمبروسكي وهو صديقه منذ 30 عاماً.

كايل هيبتشين وكريس سيمبروسكي
كايل هيبتشين وكريس سيمبروسكي

وكان هيبتشين (43 عاماً) هو الفائز الوحيد في سحب على هذا المقعد على متن كبسولة من نوع "دراغون" في رحلة خاصة لشركة "سبيس إكس" انطلقت في سبتمبر الماضي. وكان الصديقان مشاركين بالفعل في السحب منذ فبراير 2021.

وروى هيبتشين مؤخراً قصته إلى وكالة "أسوشييتد برس"، حيث قال إنه حتى سبتمبر الماضي كانت عائلته ومجموعة من أصدقائه فقط يعرفون أنه هو بعينه هيبتشين الذي خسر فرصته في الصعود للفضاء، بعد أن تجاوز وزنه الحد الأقصى المسموح به على متن الكبسولة.

كريس سيمبروسكي على متن الكبسولة
كريس سيمبروسكي على متن الكبسولة

ورغم أن سر هيبتشين قد تم الكشف عنه أخيراً، إلا أن هذا لا يجعل الأمر سهلاً عليه لأنه فقد فرصته للدوران حول الأرض بسبب تجاوز الحد الأقصى للوزن. وقال هيبتشين: "هذا مؤلم للغاية. أشعر بخيبة أمل جنونية. لكن هذا ما حدث".

وبدأ هيبتشين، بحلول أوائل مارس الماضي، في تلقي رسائل بريد إلكتروني غامضة تسعى للحصول على تفاصيل عنه. وعندها قرأ تفاصيل المسابقة وتحديداً البند الذي ينص على ألا يتجاوز طول الفائز بالمسابقة المترين ووزنه الـ113 كيلوغراما.

عندها، أخبر هيبتشين المنظمين بأنه سينسحب، واعتقد أنه واحد فقط من بين العديد من المتأهلين. وفي سلسلة الرسائل الإلكترونية والمكالمات التي تلت ذلك، صُدم هيبتشين عندما علم أنه الفائز الوحيد في السحب.

هيبتشين أمام كبسولة "دراغون" في مركز ناسا في فلوريدا
هيبتشين أمام كبسولة "دراغون" في مركز ناسا في فلوريدا
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لكن هيبتشين أدرك أنه يتجاوز حدود الوزن للصعود إلى الكبسولة فقد كان وزنه حينها 330 رطلاً أي 150 كيلوغراماً. لذا قدّم الطيار مقعده لصديقه الذي عَرِف هيبتشين "أنه سيقدر الرحلة بقدر ما هو يقدرها". وتشارك الصديقان منذ أن تزاملا في الجامعة الشغف بالفضاء.

والرحلة الخاصة هذه اشتراها الملياردير جاريد إيزاكمان له وثلاثة ضيوف آخرين، منهم الفائز بالمسابقة.

وقبل الصعود إلى كبسولة "دراغون"، استخدم سيمبروسكي (42 عاماً)، الهاتف أعلى برج الإطلاق لإجراء مكالمته الوحيدة.. فاتصل بهيبتشين وشكره مرة أخرى وقال له: "أنا ممتن لك إلى الأبد".

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