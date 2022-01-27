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الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين بملف "الاعتداء الجنسي"

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الأمير أندرو وفرجينيا جوفري (فرانس برس)
الأمير أندرو وفرجينيا جوفري (فرانس برس)

الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين بملف "الاعتداء الجنسي"

اضطر للتخلي عن واجباته الملكية بعد أن تلطخت سمعته بسبب الشكوى

دبي - العربية.نت، وكالات

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أعلن محامو الأمير البريطاني أندرو الأربعاء أن موكلهم يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين لتبرئة نفسه في شكوى الاعتداء الجنسي التي يواجهها في نيويورك.
وقال محاميه في مذكرة "يطلب الأمير أندرو محاكمة أمام هيئة محلفين في جميع أسباب الإجراءات المثبتة في الشكوى".

الأمير أندرو وفرجينيا جوفري (فرانس برس)
الأمير أندرو وفرجينيا جوفري (فرانس برس)

وتزعم المدعية فيكتوريا جوفري أنها مارست الجنس مع الأمير عندما كان عمرها 17 عاما، أي قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

الأمير أندرو مع الملكة (فرانس برس)
الأمير أندرو مع الملكة (فرانس برس)

ولم توجه اتهامات جنائية للأمير الذي نفى هذه المزاعم، لكنه اضطر للتخلي عن واجباته الملكية بعد أن تلطخت سمعته بسبب الشكوى.

وفي وقت سابق هذا الشهر تم تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية ومهامه الخيرية بعد رفض القاضي لويش كابلان التماسه برد قضية جوفري.

وتزعم جوفري البالغة 38 عاما الآن أن أندرو اعتدى عليها جنسيا في منزل غيلاين ماكسويل صديقة ايبستين في لندن في آذار/مارس 2001.

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وكان محامو الأميركية المعتدى طلبوا عليها بالاستماع إلى شهادة امرأة تقول إنها رأته في ملهى ليلي بلندن مع فتاة صغيرة عند وقوع الأحداث، بحسب وثائق قضائية أميركية.

في حين فشل الأمير أندرو حتى الآن في إسقاط الشكوى المدنية ضده، فيما توفي إبستين في السجن منتحرا عام 2019.

إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا في رسالة استجواب زوج الشاكية روبرت جوفري الذي يعيش أيضا في أستراليا.

كذلك طلبوا الاستماع إلى الاختصاصية النفسية جوديث لايتفوت في شأن ما أعلنته فرجينيا جوفري، فيما يقدّر محامو الأمير أن الشاكية "تعاني مشاكل في الذاكرة".

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