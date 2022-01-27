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بالصور.. هكذا ظهرت الملكة إليزابيث في متحف بألمانيا

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تمثال الملكة إليزابييت في المتحف

بالصور.. هكذا ظهرت الملكة إليزابيث في متحف بألمانيا

الصور تسببت بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

دبي - العربية نت

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كشف متحف الشمع الألماني "Panoptikum"، أمس، أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة.

وقبل إعادة فتح المتحف للجمهور، اليوم بعد إغلاقه السنوي في يناير، لأعمال التجديد، تم نشر صور لتمثال الملكة من دون شعر على الإطلاق ومشاركتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مما تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية، قالت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ "Panoptikum" في هامبورغ: "نظرًا لأننا نستخدم شعرًا بشريًا حقيقيًا لأعمال الشمع لدينا وهو مكلف للغاية، فإن بعض الشخصيات التي لديها قبعات لا نضع لها شعرا كاملا، نقوم فقط بتثبيت كمية الشعر التي يمكن رؤيتها للزوار".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أنه من غير المحترم أن تنتشر صور لرأس الملكة الأصلع، قالت: "إنه عمل شمعي، وليس شخصًا حقيقيًا، يجب دائمًا وضع هذا في الاعتبار".

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