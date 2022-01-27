بالصور.. هكذا ظهرت الملكة إليزابيث في متحف بألمانيا
الصور تسببت بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي
كشف متحف الشمع الألماني "Panoptikum"، أمس، أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة.
وقبل إعادة فتح المتحف للجمهور، اليوم بعد إغلاقه السنوي في يناير، لأعمال التجديد، تم نشر صور لتمثال الملكة من دون شعر على الإطلاق ومشاركتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مما تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية، قالت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ "Panoptikum" في هامبورغ: "نظرًا لأننا نستخدم شعرًا بشريًا حقيقيًا لأعمال الشمع لدينا وهو مكلف للغاية، فإن بعض الشخصيات التي لديها قبعات لا نضع لها شعرا كاملا، نقوم فقط بتثبيت كمية الشعر التي يمكن رؤيتها للزوار".
Orf with her hair! German Waxwork model of The Queen is left BALD under her hat https://t.co/ZO8Kpyj73H— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 27, 2022
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أنه من غير المحترم أن تنتشر صور لرأس الملكة الأصلع، قالت: "إنه عمل شمعي، وليس شخصًا حقيقيًا، يجب دائمًا وضع هذا في الاعتبار".
-
بعد أزمة المهاجرين.. بولندا تبني جداراً على حدود بيلاروسيامن المقرر أن يمتد الجدار المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 5.5 متر في بولندا لمسافة تزيد على 180 كيلومتراً على طول المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا العرب والعالم
-
البرلمان العراقي ينتخب رئيس الجمهورية يوم 7 فبرايرإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 كانون الثاني/يناير العراق
-
اختراق القناة الأولى بالتلفزيون الإيراني.. وبث صور معارضينتم بث صورة مسعود ومريم رجوي، زعماء جماعة مجاهدي خلق المعارضة، على القناة الأولى بالتلفزيون الإيراني إيران