أتوا لتعزيته فاحتجزهم كرهائن.. ياباني يقتل طبيباً ويصيب آخرين

أوقفت الشرطة اليابانية، اليوم الجمعة، رجلاً اعتدى على عاملين صحيين، توفّي أحدهم، بعدما احتجزهم كرهائن طيلة الليل قرب طوكيو، وفق ما أورد تلفزيون "إن. إتش. كاي".

وتمكّنت الشرطة صباح الجمعة من دخول منزل المشتبه به، وهو رجل ستّيني احتجز طبيباً وعاملين صحيين كرهائن طيلة 12 ساعة، في فوجيمينو في الضاحية الشمالية الغربية لطوكيو.

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وتوفي الطبيب البالغ من العمر 44 عاماً صباحاً بعد أن نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام أن ثلاثة عاملين صحيين كانوا قد توجهوا إلى منزل الرجل الستيني نحو الساعة التاسعة مساء لتقديم تعازيهم له بعد وفاة أحد أفراد عائلته.

وجُرح أحدهم، وهو ممرّض أربعيني، جرّاء إطلاق المشتبه به النار عليه، ونُقل إلى المستشفى.

ونُقل العامل الثالث، وهو ثلاثيني، إلى المستشفى أيضاً بعد أن رُش بالغاز المسيّل للدموع، بحسب وسائل الإعلام.

وقبل اقتحام المنزل، كانت الشرطة على اتصال هاتفي بالمشتبه به في محاولة لإقناعه بالإفراج عن الرهائن.

ولم تؤكّد الشرطة عملية التوقيف، واكتفت بالقول إن المشتبه به "يتراوح عمره بين 50 و70 عاماً".

وأجلت الشرطة أكثر من مئة شخص من السكان من المنطقة، وأُغلقت المدارس القريبة الجمعة.

والجرائم باستخدام الأسلحة نادرة في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لرقابة صارمة.