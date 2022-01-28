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العثور على جثة طفل داخل حقيبة.. وتوقيف والدته

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A picture taken on January 28, 2022 in Ferrieres-en-Brie, southeast of Paris, shows a view of the house of a couple, whose 10-year-old son was found dead in a suitcase. The mother, 33, was arrested and placed in custody, said the prosecutor of Meaux. She was sought since January 26 evening following the report of her worried companion, and arrested in Choisy-le-Roi, at the home of a family member. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة

العثور على جثة طفل داخل حقيبة.. وتوقيف والدته

الجريمة حصلت في إحدى ضواحي باريس الهادئة.. ومصادر تؤكد معاناة الأم الكمبودية الجنسية من اضطرابات نفسية

بوبيني (فرنسا) – فرانس برس

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عُثر على طفل في العاشرة ميتاً داخل حقيبة في منطقة سين إي مارن بضاحية باريس، وأوقفت والدته الجمعة احتياطياً، حسب ما أعلنته النيابة العامة المحلية.

فبعد أكثر من 24 ساعة من عمليات بحث مكثفة، تم تحديد موقع الأم في منطقة شوازي لو روا على بعد حوالي 30 كيلومتراً من منزل العائلة، حسب ما أعلنته المدعية العامة في المنطقة لورلين بيرفيت.

من عمليات البحث عن الأم
من عمليات البحث عن الأم

وقُبض على الأم في منزل أحد أقربائها صباح الجمعة وأوقِفت احتياطياً في إطار تحقيق بتهمة القتل المتعمد لقاصر دون الخامسة عشرة.

وتعاني الأم البالغة من العمر 33 عاماً، وهي من الجنسية الكمبودية، اضطرابات نفسية، وفق مصدر مطلع على الملف.

ومن شأن الاستماع إليها أن يكشف ما حصل في موقع الجريمة التي حصلت الجمعة في منزل المرأة داخل مبنى حديث في ضاحية هادئة على بعد عشرات الكيلومترات إلى الشرق من باريس.

منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
  • منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
  • منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
  • منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
  • منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
4 صور
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة
منزل العائلة حيث وقعت الجريمة وقد أقفلته الشرطة

وكان الأب قد أبلغ الشرطة مساء الأربعاء بفقدان ابنه وزوجته إثر عودته إلى المنزل من العمل، وفق النيابة العامة.

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وبدأت السلطات عمليات بحث واسعة بعدما رصدت بقع دم في داخل المنزل، مستعينةً بعناصر الإطفاء والشرطة وكلاب بوليسية مع مؤازرة من طائرات مسيّرة "درون".

وإثر عمليات التفتيش، عُثر على جثة الطفل "مخبأة داخل حقيبة مع إطارات في مستوعب لمخلفات البناء على بعد حوالي 100 متر من منزل العائلة"، وفق ما أعلنت المدعية العامة.

ويُنتظر صدور نتائج تشريح للجثة لمعرفة أسباب وفاة الضحية الذي كانت لديه آثار تشوهات كبيرة قد تكون ناجمة عن استخدام سلاح أبيض.

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