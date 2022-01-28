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يتتبع طائرته الخاصة.. طالب جامعي عبقري يزعج إيلون ماسك ويساومه

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إيلون ماسك
إيلون ماسك

يتتبع طائرته الخاصة.. طالب جامعي عبقري يزعج إيلون ماسك ويساومه

إيلون ماسك يعرض على جاك سويني 5000 دولار ليتوقف عن تتبع طائرته الخاصة.. والأخير يطلب 50 ألفا ثم يطلب منحة تدريب في "تيسلا" أو "سبيس إكس"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجد إيلون ماسك نفسه في مأزق وسط مخاوف من تعقب طائرته بواسطة طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا، فهناك حساب عبر "تويتر" يدعى "ElonJet"، يستخدم تقنية متقدمة لتتبع طائرة أغنى رجل في العالم الخاصة منذ شهور، وحسابه يضم حاليًا أكثر من 88 ألف متابع.

الطالب الجامعي جاك سويني الذي يزعج أغنى رجل في العالم
الطالب الجامعي جاك سويني الذي يزعج أغنى رجل في العالم

الحساب يبث تحركات طائرة إيلون ماسك النفاثة من خلال الاستخدام الذكي للروبوتات التي تجمع بيانات الحركة الجوية المتوفرة على نطاق واسع للجمهور، ويُزعم أن العقل المدبر وراء العملية، طالب جامعي في السنة الأولى بـ"جامعة سنترال فلوريدا" اسمه جاك سويني، بحسب ما جاء في موقع صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

وقد أنشأ الطالب العبقري سويني، الذي يدرس تكنولوجيا المعلومات، 15 حسابًا أخرى على "تويتر" باستخدام نفس الطريقة من أجل البث عند إقلاع الطائرة المختارة أو هبوطها، كما أنه يدير حسابا يتتبع تحركات الطائرات الخاصة للعديد من المشاهير بما في ذلك جيف بيزوس وبيل غيتس وتوم كروز وأوبرا وينفري.

طائرة إيلون ماسك الخاصة
طائرة إيلون ماسك الخاصة

ووفقًا لتقرير جديد، اتصل ماسك بالفعل بسويني ليطلب منه أن يتوقف عن تتبع طائرته الخاصة، ومن أجل إغراء المراهق، عرض عليه 5000 دولار، قائلا له: "هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية".

وجاء في التقرير أيضا أن إجابة سويني كانت: "هل هناك فرصة لزيادة هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟ سيكون دعمًا كبيرًا في الكلية وسيسمح لي على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة"، إلا أن ماسك لم يعد الاتصال بالفتى مرة أخرى.

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بعدها بأيام، قال سويني لـ"ديلي ميل" إنه يفضل أن يحصل على منحة تدريب في "تيسلا" أو "سبيس إكس"، إلا أنه لم يتلق الرد من أغني رجل بالعالم حتى الآن.

في وقت سابق من هذا الشهر، غرّد ماسك بأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعقب تحركاته أصبحت تشكل "مشكلة أمنية". يُذكر أن ثروة أغنى رجل في العالم تقدر بحوالي 242 مليار دولار.

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