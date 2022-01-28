بعد 3 كلاب.. قطة تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض

أعلن مكتب سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، انضمام عضو جديد للأسرة التي تقطن البيت الأبيض، هو القطة ويلو ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطط والتي يبلغ عمرها عامين.

مايكل لا روسا، المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، قال إنها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبةً إلى مدينتها ويلو غروف بولاية بنسلفانيا.

مادة اعلانية

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل الماضي أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.

وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتمشى وتتجول فيها".

وفي ديسمبر الماضي، استقبلت أسرة بايدن كلباً جديداً اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.

أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من العام 2021.

وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، كانت الأسرة قد تبنت الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.