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بعد 3 كلاب.. قطة تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض

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Willow, U.S. President Joe Biden and first lady Jill Biden’s new pet cat, is seen in a White House handout photo as she wanders through the halls of the White House in Washington, U.S., January 27, 2022. Picture taken January 27, 2022. Erin Scott/The White House/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
القطة ويلو في البيت الأبيض
جو بايدن

بعد 3 كلاب.. قطة تنضم لأسرة بايدن في البيت الأبيض

أطلقت جيل بايدن على القطة التي بلغ عمرها سنتين اسم ويلو نسبةً إلى مدينتها في بنسلفانيا

واشنطن – رويترز

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أعلن مكتب سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، انضمام عضو جديد للأسرة التي تقطن البيت الأبيض، هو القطة ويلو ذات الشعر الأبيض والرمادي المخطط والتي يبلغ عمرها عامين.

مايكل لا روسا، المتحدث باسم السيدة الأولى، وهي أستاذة متخصصة في التعليم الجامعي المتوسط، قال إنها أطلقت اسم ويلو على القطة نسبةً إلى مدينتها ويلو غروف بولاية بنسلفانيا.

القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض

وأضاف أن السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل الماضي أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة.

وقال إن القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة وتساليها المحببة ومساحة كبيرة تتمشى وتتجول فيها".

القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
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وفي ديسمبر الماضي، استقبلت أسرة بايدن كلباً جديداً اسمه كوماندر من نوع جيرمان شيبرد وكان عمره وقتها أربعة شهور.

أما كلبها السابق تشامب فقد مات في وقت سابق من العام 2021.

وقبل أن تأتي إلى البيت الأبيض، كانت الأسرة قد تبنت الكلب ميجر الذي تم إنقاذه، لكنه يعيش الآن مع أصدقاء في جزء ملحق بالبيت بعد حوادث عقر تردد أنها حدثت بالبيت الأبيض.

القطة ويلو في البيت الأبيض
  • القطة ويلو في البيت الأبيض
  • القطة ويلو في البيت الأبيض
  • القطة ويلو في البيت الأبيض
  • القطة ويلو في البيت الأبيض
  • القطة ويلو في البيت الأبيض
5 صور
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
القطة ويلو في البيت الأبيض
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