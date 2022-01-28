رياضية أسترالية مسلمة تتغيب عن مباراة.. بسبب زي فريقها

ستتغيب لاعبة "كرة القدم الأسترالية" حنين زريقة غداً السبت عن مباراة فريقها بعد رفضها ارتداء زي صممه الفريق خصيصاً لمناسبة تدعم المثليين، ويظهر عليه ألوان قوس القزح، وفقاً لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتُعد حنين زريقة، وهي رياضية أسترالية الجنسية ولبنانية الأصل، وتبلغ من العمر 22 عاماً، من نجمات فريق "ويسترن سيدني جاينتس". وقد تقبّلت لاعبات هذا الفريق موقف حنين وأعربن عن دعمهن لها.

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يذكر أن حنين كانت قد شاركت في مباراة في الموسم الماضي خصصت أيضاً لدعم المثليين، لكن لم يكن الفريق يرتدي قمصاناً ذات طابع خاص حينها.

وتأمل زميلات حنين زريقة، التي حصلت على جائزة "أفضل هدف" الموسم الماضي، في أن تحضر إلى المباراة وأن تشارك في بعض المهام، حتى لو رفضت ارتداء قميص لا يتوافق مع معتقداتها.

من جهتها، اكتفت إدارة فريق "ويسترن سيدني جاينتس" بالإعلان عن أن حنين "لن تشارك لأسباب شخصية" في المباراة، مع عدم التعليق بشكل مباشر على ماهية الأسباب.

من جانبه، علّق عادل سلمان، رئيس "المجلس الإسلامي في فيكتوريا"، على الموضوع في تصريح لصحيفة The Age قائلاً إنه "من المهم ألا تشارك اللاعبة في أي منافسة إذا شعرت أن ذلك يضر بقيمها الدينية".

وأعرب عن أمله في أن يحترم نادي حنين ومجتمع دوري كرة القدم الأسترالي، خياراتها في هذا الصدد.