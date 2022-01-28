.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رياضية أسترالية مسلمة تتغيب عن مباراة.. بسبب زي فريقها

  • الخط
9888864d6cbf8aecacf3f35404e1c359
حنين زريقة خلال إحدى مباريات فريقها

رياضية أسترالية مسلمة تتغيب عن مباراة.. بسبب زي فريقها

لاعبة "كرة القدم الأسترالية" اللبنانية الأصل حنين زريقة تتغيب عن مباراة لفريقها خصصت لدعم المثليين وسترتدي فيها الرياضيات زياً عليه علم قوس القزح

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستتغيب لاعبة "كرة القدم الأسترالية" حنين زريقة غداً السبت عن مباراة فريقها بعد رفضها ارتداء زي صممه الفريق خصيصاً لمناسبة تدعم المثليين، ويظهر عليه ألوان قوس القزح، وفقاً لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

لاعبات يرتدين الزي المخصص لهذه المباراة
لاعبات يرتدين الزي المخصص لهذه المباراة

وتُعد حنين زريقة، وهي رياضية أسترالية الجنسية ولبنانية الأصل، وتبلغ من العمر 22 عاماً، من نجمات فريق "ويسترن سيدني جاينتس". وقد تقبّلت لاعبات هذا الفريق موقف حنين وأعربن عن دعمهن لها.

يذكر أن حنين كانت قد شاركت في مباراة في الموسم الماضي خصصت أيضاً لدعم المثليين، لكن لم يكن الفريق يرتدي قمصاناً ذات طابع خاص حينها.

حنين خلال مباراة لفريقها
حنين خلال مباراة لفريقها

وتأمل زميلات حنين زريقة، التي حصلت على جائزة "أفضل هدف" الموسم الماضي، في أن تحضر إلى المباراة وأن تشارك في بعض المهام، حتى لو رفضت ارتداء قميص لا يتوافق مع معتقداتها.

من جهتها، اكتفت إدارة فريق "ويسترن سيدني جاينتس" بالإعلان عن أن حنين "لن تشارك لأسباب شخصية" في المباراة، مع عدم التعليق بشكل مباشر على ماهية الأسباب.

حنين زريقة مع أقارب وأصدقاء لها
حنين زريقة مع أقارب وأصدقاء لها
يتتبع طائرته الخاصة.. طالب جامعي عبقري يزعج إيلون ماسك ويساومه الأخيرة يتتبع طائرته الخاصة.. طالب جامعي عبقري يزعج إيلون ماسك ويساومه

من جانبه، علّق عادل سلمان، رئيس "المجلس الإسلامي في فيكتوريا"، على الموضوع في تصريح لصحيفة The Age قائلاً إنه "من المهم ألا تشارك اللاعبة في أي منافسة إذا شعرت أن ذلك يضر بقيمها الدينية".

وأعرب عن أمله في أن يحترم نادي حنين ومجتمع دوري كرة القدم الأسترالي، خياراتها في هذا الصدد.

حنين زريقة
حنين زريقة
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يؤخذ عن طريق الفم.. عقار فايزر لعلاج كورونا يؤخذ عن طريق الفم.. عقار فايزر لعلاج كورونا
اكتشف المزيد