على طريقة أفلام الأكشن.. شاهد كيف خطف صديقته بوضح النهار

أظهر مقطع فيديو لحظات صادمة حيث تعرضت فيه شابة للاختطاف في وضح النهار على يد صديقها السابق، وتبلغ الفتاة من العمر 19 عامًا وتم جرها إلى سيارة شحن رغما عنها.

Surveillance footage shows the shocking moment a 19-year-old woman was kidnapped and dragged into a van by her then-boyfriend.



Angel Lynn was found with severe head injuries minutes later after falling from the moving vehicle on the highway. https://t.co/EAhrTX6S2u pic.twitter.com/DEHiiJPCT4 — ABC News (@ABC) January 28, 2022

ولاحقا تم العثور على أنجل لين مصابة بجروح خطيرة في الرأس حيث سقطت من السيارة وهي تسير على الطريق السريع بسرعة ٦٠ ميلا وفق ما تداولته وسائل إعلام.

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وتم الاستعانة بالفيديو كشاهد في المحاكمة حيث تلقى خاطفوها أحكامًا بالسجن لأكثر من تسع سنوات.

ووقع الحادث في الساعة 10:45 من صباح يوم 17 سبتمبر 2020 في ليسترشاير بإنجلترا. وتم عرض المقطع على هيئة المحلفين هذا الأسبوع أثناء المحاكمة في محكمة ليستر كراون ، كما أصدر قسم شرطة ليسيسترشاير بيانًا صحفيًا يفصل الأحداث.

وأدين تشاي بوسكيل ، صديق الضحية ، يوم الأربعاء بالسلوك القسري وإفساد مسار العدالة. كما أن الرجل الثاني روكو سانسوم، الذي يمكن رؤيته أيضًا في الفيديو أدين بالاختطاف. وحُكم على بوسكيل بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بينما حُكم على سانسوم بالسجن 21 شهرًا.

وتحدث كبير ضباط التحقيق، كبير المفتشين توني ياروود، عن الإصابات الخطيرة التي عانت منها لين بسبب الرجلين.

وقال ياروود: "إنجيل شابة لديها خطط وتطلعات وبسبب حجم إصاباتها ، فإنها تواجه الآن علاجًا طبيًا مستمرًا ورعاية على مدار الساعة".

وتابع "عائلتها لا تزال محطمة لما حدث وأنا أشيد بالقوة والشجاعة التي أظهروها وما زالوا حتى يومنا هذا."