لن تصدق قصته.. سجن 20 عاماً لجريمة ارتكبها توأمه!

أطلقت السطات الأميركية سراح رجل من شيكاغو قضى ما يقرب من عقدين في السجن، بتهمة القتل العمد، بعد أن اعترف شقيقه التوأم نفسه بارتكاب الجريمة!

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فقد خرج كيفين دوجار، الأميركي البالغ من العمر 44 عاماً، يوم الأربعاء الماضي من السجن في مقاطعة كوك في شيكاغو، بعدما أدين عام 2003 بجريمة إطلاق النار على شخص وقتله، بحسب ما نقلت مؤخرا عدة وسائل إعلام أميركية.

لم أملك جرأة الاعتراف

وأوضحت المعلومات أن شقيق المتهم التوأم، كارل سميث، كان اعترف عام 2016، بارتكاب الجريمة في المحكمة، وقال إنه انتحل شخصيه أخيه، وكان مسؤولاً عن إطلاق النار.

ونُقل عن سميث قوله في المحكمة: "كنا نتصرف كواحد، حيث كنا نتصرّف مثل بعضنا البعض، لقد تظاهر بكوني أنا، وتظاهرت بأنني هو.

واعترف القاتل الحقيقي لأخيه قبل 3 سنوات بأنه أطلق النار في تلك الليلة، طالباً منه السماح، مؤكداً أنه لم يمتلك حينها جرأة الاعتراف.

سعادة غامرة

بينما حكم قاض بعدم مصداقية اعترافه في 2018، ونقضته محكمة الاستئناف لاحقاً، إلا أن قاضياً آخر بدأ مؤخرا بمراجعة القضية بعد تقديم استئناف من قبل مركز الإدانات الخاطئة في جامعة نورث وسترن.

إلى ذلك، أعرب محامي دوجار، رونالد صافر، يوم الأربعاء، عن سعادة غامرة كون البريء أضحى حراً.