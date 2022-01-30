واقعة عجيبة غريبة.. فنان تايلاندي: لدي 8 زوجات!

واقعة عجيبة غريبة ضجت بها تايلاند خلال الساعات الماضية، بعد إعلان فنان أن لديه 8 زوجات وأن الجميع يعيش حياة طبيعية.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان التايلاندي وزوجاته، بعدما أصبح حديث وسائل الإعلام.

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من جهتهن قالت الزوجات: "لن نجد أفضل من هذا الرجل، فنحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون".

بدوره كشف الفنان أن "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت، فأنا لا أصرف عليهن".

وانتشرت مقابلة مع الزوج وزوجاته الـ8، ووصلت المشاهدات إلى 3.3 مليون في يوتيوب، إضافة لآلاف الإعجابات.