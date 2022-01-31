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أثناء مشاهدة مباراة بلاده مع مصر.. وفاة مغربي بسكتة قلبية

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لاعب مغربي يبكي خسارة بلاده أمام مصر في ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

أثناء مشاهدة مباراة بلاده مع مصر.. وفاة مغربي بسكتة قلبية

دبي - العربية.نت

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في موقف محزن، توفي مواطن مغربي، بعدما تعرض لسكتة قلبية أثناء مشاهدته مباراة منتخب مصر والمغرب، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

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وذكرت مواقع مغربية محلية، أن المواطن ظل جالسا في مقعده بالمقهى، في الوضعية ذاتها لمدة طويلة، ليكتشف الحاضرون أنه فارق الحياة، قبل أن يتصلوا بالإسعاف.

يذكر أن مصر تأهلت إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي الأحد.

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

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كما حسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف الخميس المقبل.

ويسعى المنتخب المصري إلى التتويج الثامن بعد تتويجه أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق "أسود الأطلس" من مواصلة السعي نحو لقبه الثاني بعد 1976.

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