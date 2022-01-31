فيديو يوثق اشتباكاً بين لاعبي مصر والمغرب عند غرفة الملابس

شهد ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية اشتباكاً بين لاعبين في منتخبي مصر والمغرب عند غرفة الملابس في أعقاب المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد.

فقد وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الواقعة.

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إلى ذلك لم يظهر الفيديو تفاصيل الاشتباك أو سببه، مع العلم أن نهاية المباراة شهدت تبادل حديث هامس جرى بهدوء بين قائد المنتخب المصري محمد صلاح، ونجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.

أحداث لا رياضية.. اشتباك بالأيدي بين لاعبي المغرب ومصر بعد نهاية المباراة 🇪🇬🇲🇦 pic.twitter.com/DWj77om6zj — Le360 Sport (@Le360sport) January 30, 2022

غير أن مواقع مغربية أفادت بأن الاشتباك وقع بين أحمد فتوح لاعب المنتخب المصري وياسين بونو حارس المغرب عند غرفة الملابس.

فيما تدخل مدير الكرة المصري، وائل جمعة، ومعه مدرب حراس "الفراعنة"، عصام الحضري لإنهاء الاشتباك بين اللاعبين.

يشار إلى أن المباراة ذاتها كانت شهدت اشتباكاً آخر وقع إثر مشادة كلامية بين مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، وظهير منتخب المغرب أشرف حكيمي.

سعي للتتويج الثامن

الجدير ذكره أن مصر تأهلت إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما قلبت تأخرها إلى فوز 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي الأحد.

وتقدم المغرب بركلة جزاء من سفيان بوفال في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 53.

كما حسم محمود حسن تريزيجه انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل منتخب بلاده لمواجهة الكاميرون البلد المضيف الخميس المقبل.

ويسعى المنتخب المصري إلى التتويج الثامن بعد تتويجه أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010، فيما لم يتمكن فريق "أسود الأطلس" من مواصلة السعي نحو لقبهم الثاني بعد 1976.