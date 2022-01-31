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شاهد هذا الفيديو المرعب.. ثور هائج يهاجم أطفالا بالعراق

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شاهد هذا الفيديو المرعب.. ثور هائج يهاجم أطفالا بالعراق

الحيوان الغاضب تعرض لأحد العاملين في المدرسة بطريقة عنيفة

دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر ثوراً هائجاً اقتحم مدرسة في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وبثت كاميرات مراقبة إحدى المدارس الابتدائية في المحافظة لقطات للواقعة، وأظهرت ثوراً كبيراً هائجاً دخل الباب وبدأ بمهاجمة التلاميذ ما أثار رعباً كبيراً بينهم.

كما تعرض الحيوان الغاضب لأحد العاملين في المدرسة بطريقة عنيفة.

في حين أكد ناشطون تداولوا المقطع أن هناك إصابات قد وقعت في صفوف التلاميذ نتيجة هجوم الثور، مشددين على أن مثل هذه الحوادث غير مألوفة في العراق على الإطلاق.

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