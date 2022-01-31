مقتل ملكة جمال الولايات المتحدة بقفزها من الطابق 29 بنيويورك  

تشيسلي كريست، السمراء التي فازت في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، قضت قتيلة صباح أمس الأحد، بعد أن قفزت من شرفة في الطابق 29 بعمارة اسمها Orion في منطقة منهاتن بنيويورك، وفقا لما ذكرت الشرطة التي تشتبه بأن وفاتها كانت انتحارا، على حد ما نقلت شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية بموقعها المضيفة فيه أن التشريح الطبي للجثة سيحكم وحده بهذه الفرضية.

كانت Cheslie Kryst البالغة 30 سنة، محامية سابقة، وقبلها كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، ومثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأميركي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

مادة اعلانية

كريست، المتخرجة بدكتوراه في الحقوق، كما بماجستير بإدارة الأعمال من جامعة ويك فورست، هي من ولاية كارولينا الشمالية، بحسب ما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، الوارد فيها أيضا أنها تمكنت من الفوز بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة بعد منافسة قوية مع 51 شابة من مختلف الولايات.

وأمس نعتها "منظمة ملكة جمال الكون" وأيضا "جمعية ملكة جمال الولايات المتحدة" في بيان مشترك، قالتا فيه إنها "كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها".