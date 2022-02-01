حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا.. مصدر مصري يوضح

نفى مصدر مسؤول في بعثة منتخب مصر لكرة القدم ما تناولته بعض التقارير الإعلامية الكاميرونية عن إصابة نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بفيروس كورونا، قبل مواجهة منتخب "الأسود"، المقررة بعد غد الخميس، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وزعمت صحيفة "Afrique55"، أن صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته "إيجابية" قبل خوض اللقاء المرتقب.

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ولكن مصدر مسؤول في منتخب مصر، نفى هذه الشائعات المتداولة، حيث نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية القول إن لاعبي منتخب مصر خضعوا لمسحة كورونا، أمس الاثنين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية لمحمد صلاح وجميع اللاعبين.

وطمأن مسئولو المنتخب الجماهير المصرية أن البعثة تحافظ على الاجراءات الطبية، والفرعون المصرى بخير وهناك متابعة دائمة مع مسئولي المسحات بالكاف ولا صحة لما تردد عن إيجابية مسحة صلاح مطلقاً.

وكان صلاح، تألق بشكل لافت في المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ضد المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود "الفراعنة" للفوز على "أسود الأطلس" 2-1، وبلوغ المربع الذهبي للبطولة القارية.

ونجح محمد صلاح في حصد لقب أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل هدفًا، وصنع الثاني لمحمود تريزيغيه ليساهم بنسبة 100% من أهداف منتخب مصر.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية نجح محمد صلاح في الحصول على أعلى تقييم في المباراة بثماني درجات.

ويلتقي منتخبا مصر والكاميرون بعد غد الخميس في نصف نهائي الدورة القارية.

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر" أنه يتبقى "عقبتان"، في إشارة إلى مباراتين متبقيتين للمنتخب المصري للحصول على الكأس، مع رموز علم مصر وقلب أحمر.