لعبة "ووردل" الرائجة والمجانية.. باتت ملك "نيويورك تايمز"
لعبة wordle استحالت ظاهرة في غضون 4 أشهر فقط حيث يستخدمها ملايين الأشخاص حالياً
أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الاثنين استحواذها على لعبة "ووردل" wordle التي استحالت ظاهرة في غضون أربعة أشهر فقط ويستخدمها ملايين الأشخاص حالياً، في صفقة بلغت قيمتها ملايين الدولارات.
وتقوم اللعبة التي ابتكرها المهندس جوش واردل على اكتشاف كلمة من خمسة أحرف في ست محاولات فقط. وتضع المنصة كلمة واحدة فقط يومياً لاكتشافها من قبل اللاعبين في أي مكان بالعالم.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن اللعبة التي أُطلقت في أكتوبر الماضي لم تكن تعدّ سوى 90 لاعباً مطلع نوفمبر 2021. وارتفع عدد اللاعبين إلى أكثر من 300 ألف مطلع يناير، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن "ملايين الأشخاص باتوا يلعبون يومياً" هذه اللعبة التي اشترتها "نيويورك تايمز" مقابل مبلغ "سباعي الأرقام" لكن دون الخمسة ملايين دولار.
وتندرج الصفقة في إطار تنويع نشاطات "نيويورك تايمز" التي تتيح أساساً اشتراكاً خاصاً بالألعاب، أكثرها رواجاً لعبة الكلمات المتقاطعة التي تخطت في ديسمبر الماضي عتبة المليون مشترك، وفق بيان نشرته الصحيفة الأميركية الاثنين.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، بلغت نسبة المنتجات غير المتصلة بالخدمات الإخبارية 11% من إجمالي إيرادات الصحيفة.
وإضافة إلى الألعاب، تشمل هذه الإيرادات خصوصاً اشتراكاً مكتوباً بوصفات الطعام (NYT Cooking) أو منصة Audm للبرامج الصوتية، والمتاحة أيضاً بواسطة اشتراك.
وعلّق المدير العام لقسم الألعاب في "نيويورك تايمز" جوناثان نايت في تصريحات أوردها البيان قائلاً: "هذه اللعبة نجحت في تحقيق ما حققته قلة من الألعاب قبلها: فقد أسرت مخيلتنا الجماعية وقربتنا أكثر من بعضنا البعض".
كما أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "ووردل" ستبقى مجانية لجميع اللاعبين، القدماء والجدد، مؤكدةً عدم إدخال أي تغييرات في إعداداتها.
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