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بعد الطلاق.. ميليندا تتراجع عن التبرع بثروتها لـ"مؤسسة غيتس"

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FILE PHOTO: Philanthropist and co-founder of Microsoft, Bill Gates (R) and his wife Melinda listen to the speech by French President Francois Hollande, prior to being awarded Commanders of the Legion of Honor at the Elysee Palace in Paris, France, April 21, 2017. REUTERS/Kamil Zihnioglu/Pool/File Photo
بيل وميليندا غيتس خلال زيارة لباريس في 2017
بيل غيتس

بعد الطلاق.. ميليندا تتراجع عن التبرع بثروتها لـ"مؤسسة غيتس"

كان الزوجان قد تعهدا في عام 2010 بمنح الجزء الأكبر من ثروتهما لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس".. إلا أن ميليندا غيرت رأيها نهاية 2021

لندن - رويترز

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ميليندا فرينش غيتس لم تعد تتعهد بالتبرع بمعظم ثروتها للمؤسسة الخيرية التي شاركت في تأسيسها مع زوجها السابق، وستقوم بتوزيع الأموال بين المؤسسات الخيرية الأخرى.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين إن خبيرة الكمبيوتر البالغة من العمر 57 عاماً، والتي ولدت في تكساس، غيرت موقفها في أواخر عام 2021.

ميليندا غيتس خلال مؤتمر بباريس في يونيو الماضي
ميليندا غيتس خلال مؤتمر بباريس في يونيو الماضي
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وجاءت هذه الخطوة بعد طلاقها العام الماضي من المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت بيل غيتس.

وكان الزوجان قد تعهدا في عام 2010 بمنح الجزء الأكبر من ثروتهما لـ"مؤسسة بيل وميليندا غيتس" التي تأسست عام 2000 وأنفقت 55 مليار دولار في أول عقدين لها، مع التركيز على مكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة.

ولم يصدر أي تعقيب حتى الآمن من ميليندا فرينش غيتس أو من "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" على هذه الأنباء.

من اعمال مؤسسة غيتس لمكافحة الملاريا في زامبيا
من اعمال مؤسسة غيتس لمكافحة الملاريا في زامبيا
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