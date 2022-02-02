بعد غياب لأشهر.. زوجة زعيم كوريا تظهر وتحتفل برأس السنة
كيم وري حضرا عرضاً فنياً في بيونغ يانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة
ظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، اليوم الأربعاء، في وسائل الإعلام الرسمية لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إذ تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وري حضرا عرضاً فنياً في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ، للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.
وكانت ري قد شوهدت آخر مرة علناً في التاسع من سبتمبر، عندما شاركت زوجها في زيارة إلى قصر الشمس "كومسوسان" الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.
وقالت الوكالة اليوم عن الاحتفال برأس السنة القمرية: "عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدويةً: يا هلا"، مضيفةً أن الزوجين صعدا للمسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.
كانت ري في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالباً ما كانت ترافق كيم في الفعاليات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم يونغ إيل الذي كان نادراً ما يشاهَد علناً مع أي من زوجاته.
وكانت قد اختفت عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر وهي تحضر حفلاً موسيقياً في فبراير 2021، مما أثار تكهنات بشأن صحتها وحمل محتمل.
وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية للمشرعين في سيول إن ري امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كورونا، لكنها "تلعب بشكل جيد مع أطفالها".
وتعتقد وكالة التجسس الكورية الجنوبية أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يُعرف الكثير عنهم.
لم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بكورونا في البلاد، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيوداً صارمة شملت قيوداً على السفر.
-
أخيرا انكشف اللغز المحير.. لماذا نجت فيتنام من كورونا؟وأظهرت مقارنة دولة فيتنام مع 177 دولة ومنطقة لمعرفة السبب وراء النجاح في إبقاء مستوى الإصابات المسجلة منخفضا فيروس كورونا
-
فيديو.. امرأة يمنية مكافحة تبيع السمسم منذ 40 عاماًأم حمزة تفترش بسطة على الرصيف في مدينة عدن وتبيع "الجلجل" لتعول أسرة مكونة من 10 أبناء سوشيال ميديا
-
شاهد شجاعة شاب مصري تنقذ طفلا من الموتالطفل كان يلهو في غياب أسرته ويقف على النافذة قبل ان يختل توازنه وكاد يسقط لولا تمكنه من الإمساك بالحافة مصر