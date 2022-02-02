عراك عنيف وكراسي تتطاير والشرطة تتدخل.. والسبب قطعة لحم

انتشرت لقطات فيديو مروعة على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اندلاع شجار في مطعم أميركي في بنسلفانيا، بسبب قطعة لحم، وأثارت سخرية واستغراباً وانتقادات.

بدأ الشجار بعد أن غضب أحد رواد المطعم من المسؤول عن البوفيه، الذي قدم لآخر شريحة لحم لرجل تخطاه.

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وشارك في الشجار أكثر من 40 شخصًا وشوهدت الكراسي تطير في الهواء، فيما الزبائن والموظفون مرعوبون مما يحصل.

وقال المدعو أليكس إن الشجار بدأ بعد أن أخذ شريحة لحم قبل شخص آخر كان هناك قبله.

وسمع صوت أحدهم يقول "كل ما أردته هو بعض شرائح اللحم". وقال لاحقا بعد أن خفت حدة الشجار إن وضع الكمامات بسبب كورونا ربما كان عاملاً في رفع حدة الشجار، بعد أن جعلت من الصعب التواصل مع بعضنا البعض. وأضاف: "مع كورونا في الوقت الحالي والأقنعة وكل شيء ، لا أحد يستطيع سماع أي شخص في بعض الأحيان".

ومع ذلك، قال الشاهد جافين لوليتا إن الشجار اندلع بعد أن قطع شخص الطابور وأخذ آخر شريحة لحم.

وتحقق الشرطة في الحادث ومن المقرر أن يواجه المتورطون تهم الاعتداء البسيطة المعلقة.

التقط مقطع الفيديو ومدته أربع دقائق صراخ الزبائن قبل أن يتشاجروا ويتقاذفوا الكراسي في منتصف المطعم، وتم نشر لقطات الشجار على وسائل التواصل الاجتماعي مثيرا سخرية وصدمة.

وشوهدت الكراسي والطاولات المقلوبة والمناديل الورقية الممزقة متناثرة في أرضية المطعم.