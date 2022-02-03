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فيديو خطر من مصر..شباب ينقذون طفلا كاد يسقط من علو مرعب

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فيديو خطر من مصر..شباب ينقذون طفلا كاد يسقط من علو مرعب

المقطع لاقى رواجا على وسائل التواصل ونشرته شخصيات مشهورة

دبي - العربية.نت

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في فيدبو يحبس الأنفاس، تمكن شابان مصريان من إنقاذ طفل صغير من السقوط من الطابق الثالث لبناية في حي عين شمس.

بالتفاصيل، وثق أحد الحاضرين لحظة إنقاذ الطفل، حيث طلّ طفل صغير متشبثاً بشرفة شقة في الطابق الثالث، إلى أن صعد شاب من نافذة الطابق الثاني وأمسكه من قدميه ساحباً إياه للأسفل.

وظهر في الفيديو أيضا مجموعة من الشباب أسفل البناية ممسكين غطاء سميكاً مترقبين سقوط الطفل لإنقاذه.

إلى ذلك، تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو متأثرين بالموقف البطولي للشابين، ونشره شخصيات مشهورة كالإعلامي اللبناني نيشان الذي أثنى على تصرف الشباب ونخوتهم.

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