التربة الهشة تهدد محاولات إنقاذ الطفل ريان.. فيديو يوثق

بسبب مخاوف بشأن هشاشة التربة، توقفت مؤقتاً جهود اليوم الثالث لإنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات الذي سقط في بئر شمال المغرب.

وقال عضو لجنة الإنقاذ عبد الهادي التمراني لقناة "2 إم" المحلية إن "الحفر توقف مؤقتاً بسبب مخاوف من احتمال انهيار التربة المحيطة بالبئر"، وفق أسوشييتد برس.

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إلى ذلك استخدمت أطقم البحث 5 جرافات للحفر رأسياً على عمق أكثر من 31 متراً ، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

كما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن الاستعدادات جارية لبدء حفر مسار أفقي للوصول إلى الصبي، مضيفة أنه تم استدعاء خبراء للمساعدة.

أكسجين وماء

يشار إلى أن عمال الإنقاذ كانوا استخدموا حبلاً لتزويد ريان بالأكسجين والماء، غير أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه عبر الحفرة التي حوصر فيها بسبب ضيق قطرها.

كذلك يتواجد الطاقم الطبي، الذي يضم متخصصين في الإنعاش، في الموقع لرعاية الطفل بمجرد سحبه، ومروحية مستعدة لنقله إلى أقرب مستشفى.

بئر بعمق 32 متراً

وكانت الحكومة المغربية قد أكدت الخميس أن كافة الجهود تبذل لإنقاذ ريان.

كما لجأ المغاربة إلى وسائل التواصل الاجتماعي داعين للصبي بالسلامة، مستخدمين هاشتاغين هما #أنقذوا_ريان و #قلوبنا_مع_ريان جذباً لانتباه العالم لجهود الإنقاذ.

يذكر أن ريان كان سقط في بئر بعمق 32 متراً خارج منزله في قرية إغران بولاية شفشاون المغربية مساء الثلاثاء.