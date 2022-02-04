الشهابي: الصورة عن السعودية لدى الأميركيين غير صحيحة

يستضيف برنامج سؤال مباشر اليوم الجمعة، الكاتب والباحث السعودي ورئيس المؤسسة العربية بواشنطن سابقاً علي الشهابي الذي أشار إلى أن الصورة عن السعودية لدى الأميركيين غير صحيحة، بسبب قلة الكتب والمراجع العلمية عنها.
وطالب الشهابي بفتح الباب أمام وسائل الإعلام الأجنبية للدخول إلى المملكة لكي يكتشف العالم الغربي ما فيها من قصص إبداع حقيقية.
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كما، لفت إلى أن السعودية تفتقر إلى وجود جالية لها في الولايات المتحدة من أجل التأثير على الرأي العام هناك.
وانتقد الشهابي التركيز على وسائل الإعلام التقليدية وإهمال صناعة الترفيه، وقال إن من العناصر المؤثرة في المجتمع، الروايات والأدب، وإن الروائيين الإسرائيليين استخدموا إنتاجهم الفكري للتأثير في الولايات المتحدة.
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