بمحاكمة غريبة.. أعدمت فرنسا جنرالاً أنقذ البلاد زمن الثورة

عاش الفرنسيون بداية من العام 1789 على وقع أحداث الثورة الفرنسية التي أسفرت عن قيام الجمهورية وانتهت بانقلاب (18 Brumaire) الذي قاده نابليون بونابرت في نوفمبر 1799 للإطاحة بحكومة المديرين.

وخلال سنوات الثورة، حصدت المقصلة عشرات آلاف الأرواح ممن اتهموا بمساندة الملكية والخيانة.

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كما امتدت شفرة المقصلة لتطال أيضاً رقاب عدد هام ممن ساهموا في قيام الثورة من أمثال جورج دانتون وكامي ديمولان وماكسيمليان روبسبيير.

من جهة ثانية، لم يسلم العسكريون الفرنسيون من أهوال المقصلة، فإضافة لألكسندر دي بوارنيه (Alexandre de Beauharnais)، يذكر التاريخ اسم الجنرال جان نيقولا هوشار (Jean Nicolas Houchard) الذي لم تنقذه انتصاراته العسكرية من الإعدام.

قائد لجيش الشمال

فقد ولد جان نيقولا هوشار يوم 24 يناير 1738 بمنطقة فورباخ (Forbach) الفرنسية.

وبدأ مسيرته العسكرية خلال نوفمبر 1755 عقب التحاقه بالفيلق الملكي الألماني الذي مثّل أحد أهم فيالق الفرسان بالجيش الفرنسي حينها.

لاحقا، التحق بفيلق بوربون دراغون (Bourbon-Dragons) وشارك بالمعارك بجزيرة كورسيكا حيث أصبح كابتن ونال بحلول العام 1781 وسام سانت لويس الملكي.

وأصبح هوشار عام 1792، جنرالا بالجيش عقب الثورة بفضل إنجازاته بحصار ماينز (Mainz) كما عيّن بالعام التالي قائدا على جيش موسيل (Moselle) الذي مثّل أحد ركائز جيش فرنسا خلال الثورة.

تزامناً مع إعدام الجنرال آدم فيليب دي كوستين (Adam-Philippe de Custine) خلال أغسطس 1793، حصل هوشار رسمياً على شرف قيادة جيش الشمال بأكمله.

محاكمة وإعدام

كما، شارك هوشار على مدار أسابيع، بالعديد من المعارك الحاسمة التي ساهمت في إنقاذ فرنسا من البريطانيين والهولنديين.

وفي معركة هوندشوت (Hondschoote) بالجنوب الشرقي لدانكيرك، قاد معركة أخرى حاسمة يوم 8 سبتمبر 1793 أجبر من خلالها البريطانيين والهولنديين على التراجع عقب تكبدهم خسائر جسيمة.

لكن بدلاً من ملاحقة أعدائه أثناء انسحابهم من ساحة المعركة، فضّل هوشار التريث لمنح جنوده المنهكين قسطاً من الراحة.

وبسبب ذلك، سمح الجنرال الفرنسي للبريطانيين والهولنديين بالعودة سالمين لقواعدهم.

خلال الأيام التالية، اتهم هوشار بعدم استغلال انتصاره بمعركة هوندشوت فجرّد من رتبته العسكرية واعتقل يوم 24 سبتمبر 1793 بمدينة ليل الفرنسية.

ومثل يوم 15 نوفمبر من نفس العام، أمام المحكمة الثورية التي اتهمته بالجبن والتخاذل أمام العدو.

وأثناء المحاكمة، وصف هذا الجنرال الفرنسي المدعي العام باللقيط وأقدم على سلوك غريب حيث نطق قائلاً "هذه إجابتي على التهم"، قبل أن يخلع قميصه مبرزاً للحاضرين إصاباته التي تلقاها على ساحة المعركة.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على الجنرال هوشار. ويوم 17 نوفمبر 1793، اقتيد الأخير نحو ساحة الثورة بباريس حيث أعدم عن طريق المقصلة أمام الحاضرين.