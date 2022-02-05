النعاس لا يغلب بوتين..إلا بدخول فريق أوكرانيا ملعب بكين

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغلبهه النعاس إلا في ما ندر، فاجأه الزائر الخاطف فجأة عند دخول فريق "جارته" المتخاصم معها.

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فقد التقطت عدسات الكاميرات صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غافياً عندما دخل فريق أوكرانيا الملعب في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين أمس الجمعة.

وأثناء سير الوفد الأوكراني إلى الاستاد في الملعب، انتشرت غزت صور بوتين نائماً في الحفل الذي حضره أثناء زيارته الصين وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد التوترات طبعا بين بلاده وكييف.

أغلق عينيه

ووفق الفيديوهات، أغلق الرئيس الروسي عينيه عندما دخلت أوكرانيا باعتبارها الدولة الرابعة عشرة في استعراض الرياضيين.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd — MRCTV (@mrctv) February 4, 2022

وكان بوتين قد وصل إلى العاصمة الصينية قبل حفل الافتتاح لأمس حيث التقى الزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيداً بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة بين البلدين.

فيما أكد البلدان على نيتهما دعم بعضهما البعض بحزم في الدفاع عن المصالح الجوهرية، وأعلنتا العمل على تعميق التنسيق الاستراتيجي.

وبشكل آخر، تموضع البلدان في ما يشبه الحلف بوجه الناتو والولايات المتحدة، فيما أكدت بكين دعمها للموقف الروسي في الأزمة الأوكرانية!