.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النعاس لا يغلب بوتين..إلا بدخول فريق أوكرانيا ملعب بكين

  • الخط
بوتين غافياً في بكين
فيديو وصور

النعاس لا يغلب بوتين..إلا بدخول فريق أوكرانيا ملعب بكين

الرئيس الروسي أشاد بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة مع الصين أثناء زيارته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغلبهه النعاس إلا في ما ندر، فاجأه الزائر الخاطف فجأة عند دخول فريق "جارته" المتخاصم معها.

روسيا تبرم صفقة غاز ضخمة مع الصين.. هل تهدد أوروبا؟ طاقة طاقة روسيا تبرم صفقة غاز ضخمة مع الصين.. هل تهدد أوروبا؟

فقد التقطت عدسات الكاميرات صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غافياً عندما دخل فريق أوكرانيا الملعب في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين أمس الجمعة.

وأثناء سير الوفد الأوكراني إلى الاستاد في الملعب، انتشرت غزت صور بوتين نائماً في الحفل الذي حضره أثناء زيارته الصين وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد التوترات طبعا بين بلاده وكييف.

أغلق عينيه

ووفق الفيديوهات، أغلق الرئيس الروسي عينيه عندما دخلت أوكرانيا باعتبارها الدولة الرابعة عشرة في استعراض الرياضيين.

وكان بوتين قد وصل إلى العاصمة الصينية قبل حفل الافتتاح لأمس حيث التقى الزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيداً بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة بين البلدين.

فيما أكد البلدان على نيتهما دعم بعضهما البعض بحزم في الدفاع عن المصالح الجوهرية، وأعلنتا العمل على تعميق التنسيق الاستراتيجي.

وبشكل آخر، تموضع البلدان في ما يشبه الحلف بوجه الناتو والولايات المتحدة، فيما أكدت بكين دعمها للموقف الروسي في الأزمة الأوكرانية!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاعبون الأجانب يعلقون في "فقاعة" بكين لأولمبياد 2022 اللاعبون الأجانب يعلقون في "فقاعة" بكين لأولمبياد 2022
اكتشف المزيد