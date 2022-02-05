.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في أولى حلقاته.. برنامج الندوة يتحدث عن "يوم التأسيس"

  • الخط

في أولى حلقاته.. برنامج الندوة يتحدث عن "يوم التأسيس"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الأولى من البرنامج الجديد الندوة يستضيف مقدم البرنامج، مشاري الذايدي، الدكتور راشد العساكر، الباحث في تاريخ المملكة العربية السعودية والدكتور عبد السلام الوايل، أستاذ اجتماعيات المعرفة، المشارك في جامعة الملك سعود.

وسيتحدث الضيفان عن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اعتبار يوم 22 فبراير، من كل سنة، إجازة رسمية، للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية على أن يكون اسم المناسبة "يوم التأسيس" وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في العام 1139هـ 1727م وهو ما ساهم في إرساء الأمن والاستقرار في غالبية أرجاء الجزيرة العربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
5 شركات فقط تحصل على غالبيةَ المشاريع الحكومية في تركيا 5 شركات فقط تحصل على غالبيةَ المشاريع الحكومية في تركيا
اكتشف المزيد