شاب أزعج ماسك لأشهر.. "أعطني سيارة تسلا لأتوقف"

مازالت قصة الطالب الجامعي الذي يلاحق رجل الأعمال الثري، إيلون ماسك، منذ شهور مستمرة، إلا أن تطوراً مفاجئاً طرأ على الموضوع، حيث طلب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً شيئاً واحداً فقط مقابل التوقف عما يفعل.

فقد عاش ماسك مخاوف من تعقب طائرته بواسطة الطالب، الذي استخدم تقنية متقدمة لتتبع الطائرة الخاصة لأغنى رجل في العالم منذ شهور، وقام بنشر تحركاته على حسابه في تويتر ElonJet الذي يضم حالياً أكثر من 350 ألف متابع.

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وجاك سويني، طالب في جامعة سنترال فلوريدا، رفض كافة العروض السابقة التي عرضت عليه من ماسك مقابل إغلاق حسابه، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

عروض ومساومات

وقال إن ماسك طلب منه إغلاق حساب تويتر في أواخر نوفمبر 2021 إلا أنه رفض، مشيراً إلى أنه عرض عليه بعد ذلك مبلغ 5000 دولار لإغلاق الحساب.

إلى ذلك، أوضح أن عملية المساومة استمرت، حيث طلب سويني 50 ألف دولار ثم فترة تدريب في "تيسلا" أو "سبيس إكس"، إلا أن ماسك حظره على وسائل التواصل الاجتماعي في 23 يناير الماضي.

وكشف في مقابلة أمس الجمعة، أنه مستعد لغلق حسابه إذا حصل على سيارة تسلا، والتي يبلغ سعرها المبدئي للطراز 3 حوالي 44990 دولاراً، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.

"أريد سيارتي الخاصة"

في الأثناء، حاول الرئيس التنفيذي لشركة Autonomy المختصة بتأجير السيارات، سكوت بينتر، إقناع سويني بعرض مماثل في الأيام الأخيرة.

وعرض عليه استئجار الطراز 3 من تسلا مجاناً لمدة ثلاث سنوات، إذا قام بإزالة حساب تويتر نهائياً، مع العلم أن شركته لا تتبع تسلا ولا علاقة لها معها.

في المقابل، رفض سويني العرض الذي تضمن عقداً مكتوباً من Autonomy. وقال: "أنا لا أتخلى عن شيء أحبه مقابل شيء لا أريده".

وأضاف "أريد سيارتي الخاصة. لا أريد أن أعيدها في غضون ثلاث سنوات".

Landed near Austin, Texas, US. Apx. flt. time 39 Mins. pic.twitter.com/PXRG3w1o5i — Elon Musk's Jet (@ElonJet) February 4, 2022

خوارزمية

يشار إلى أن الشاب يقوم باستخدام البيانات العامة من أجهزة الإرسال والاستقبال بالطائرة التي تسجل خطوط الطول والعرض والارتفاع، حيث أنشأ في عام 2020، خوارزمية تحسب مكان وجود طائرة "غلف ستريم" G650ER التي تعود لماسك.

ويشارك المعلومات علناً على تويتر، تماماً كما يفعل مع الطائرات المملوكة لمؤسس Amazon.com Inc. Jeff Bezos ومؤسس Microsoft Corp بيل غيتس، من بين آخرين.