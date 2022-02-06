.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

برصاصة في الرأس.. انتحر بعد أن قتل 4 من أفراد أسرته

  • الخط
إطلاق نار مسدس
تعبيرية

برصاصة في الرأس.. انتحر بعد أن قتل 4 من أفراد أسرته

الشرطة الأميركية: 3 أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث الذي شهدته ولاية تكساس

العربية.نت، أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قتل مسلح 4 من أفراد عائلته، بينهم طفل، في ولاية تكساس، قبل أن يطلق النار على نفسه، مع اقتراب عناصر الشرطة من سيارته.

وصرح روبرت جونسون، قائد شرطة مدينة كورسيكانا، لصحيفة "كورسيكانا ديلي صن" بأنه تلقى بلاغا بوقوع إطلاق نار خلال الليل في كورسيكانا، التي تقع على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوبي دالاس، بينما أطلق المسلح النار على نفسه في مدينة فروست، الواقعة على بعد حوالي 32 كيلومترا غربي كورسيكانا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى كيفن ميلاتسو، 41 عاما، وقتل زوج والدته، ويليام، 68 عاما، ووالدته موني ميمز، 61 عاما.

أرشيفية
أرشيفية

الضحايا الآخرون هم نجل ميلاتسو، جوشوا، 21 عاما، ونجل صديقته السابقة، هنتر فريمان، أربع سنوات.

وقال جونسون إن شخصين أصيبا أيضا في إطلاق النار الذي وقع في كورسيكانا، وأصيب ثالث في حادث فروست.

احتجاجات غاضبة بمينابوليس بعد قتل الشرطة رجلا أسود أميركا احتجاجات غاضبة بمينابوليس بعد قتل الشرطة رجلا أسود

وأضاف أن الثلاثة نقلوا إلى مستشفى، وهم في حالة حرجة.

لم تعلن السلطات عن أسماء المصابين.

وقال جونسون إن القوات عثرت على سيارة المشتبه به باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وفعلت نظام المراقبة لإيقاف محرك السيارة.

وذكر أن رجال الشرطة اقتربوا من السيارة ليجدوا رجلا بداخلها، وقد أصيب برصاصة في رأسه، وتوفي داخل مستشفى في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم حظر السجائر.. إنتاج المخدرات يزدهر في أفغانستان مع عودة طالبان رغم حظر السجائر.. إنتاج المخدرات يزدهر في أفغانستان مع عودة طالبان
اكتشف المزيد