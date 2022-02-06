برصاصة في الرأس.. انتحر بعد أن قتل 4 من أفراد أسرته

قتل مسلح 4 من أفراد عائلته، بينهم طفل، في ولاية تكساس، قبل أن يطلق النار على نفسه، مع اقتراب عناصر الشرطة من سيارته.

وصرح روبرت جونسون، قائد شرطة مدينة كورسيكانا، لصحيفة "كورسيكانا ديلي صن" بأنه تلقى بلاغا بوقوع إطلاق نار خلال الليل في كورسيكانا، التي تقع على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوبي دالاس، بينما أطلق المسلح النار على نفسه في مدينة فروست، الواقعة على بعد حوالي 32 كيلومترا غربي كورسيكانا.

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وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى كيفن ميلاتسو، 41 عاما، وقتل زوج والدته، ويليام، 68 عاما، ووالدته موني ميمز، 61 عاما.

الضحايا الآخرون هم نجل ميلاتسو، جوشوا، 21 عاما، ونجل صديقته السابقة، هنتر فريمان، أربع سنوات.

وقال جونسون إن شخصين أصيبا أيضا في إطلاق النار الذي وقع في كورسيكانا، وأصيب ثالث في حادث فروست.

وأضاف أن الثلاثة نقلوا إلى مستشفى، وهم في حالة حرجة.

لم تعلن السلطات عن أسماء المصابين.

وقال جونسون إن القوات عثرت على سيارة المشتبه به باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وفعلت نظام المراقبة لإيقاف محرك السيارة.

وذكر أن رجال الشرطة اقتربوا من السيارة ليجدوا رجلا بداخلها، وقد أصيب برصاصة في رأسه، وتوفي داخل مستشفى في وقت لاحق.