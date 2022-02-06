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غرف غير نظيفة وطعام "لا يُهضم".. رياضيو أولمبياد بكين يشكون

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An image taken on Jan. 19, 2022 of the hotel room in Beijing where Swiss snowboarder Patrizia Kummer is undergoing a 21 day quarantine. Three weeks alone in a hotel room is hardly an ideal setting for a snowboarder preparing for the Olympics. Kummer, a Swiss competitor who won a gold medal at the 2014 Sochi Olympics, is unvaccinated against the coronavirus by choice, so she is spending 21 days in isolation in China before the Winter Games begin in Beijing on Feb. 4. (Patrizia Kummer via AP)
إحدى غرف العزل للرياضيين المصابين في أولمبياد بكين

غرف غير نظيفة وطعام "لا يُهضم".. رياضيو أولمبياد بكين يشكون

بعد شكاوى من عدة رياضيين مصابين بفيروس كورونا.. منظمو الألعاب الأولمبية الشتوية يعدون بتحسين فنادق العزل

بكين – أسوشيتد برس

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قال منظمو أولمبياد بكين إنهم يعالجون الشكاوى المتعلقة بظروف عزل الرياضيين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويعملون لضمان حصولهم على غرف نظيفة وطعام أفضل وإمكانية الوصول إلى معدات التدريب والإنترنت.

وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية: "هذه على سبيل التحديد نوعية الأشياء التي يتعين علينا معالجتها. إنها واجب ومسؤولية. يجب أن نتأكد من تلبية التوقعات".

وأكد دوبي اليوم الأحد، أن المنظمين سيعملون على ضمان "توفير كل شيء" للرياضيين الذين ينتظرون خروجهم من العزل.

رياضية سويسرية تتمرن داخل إحدى غرف العزل بعد ثبوت إصابتها بكورونا
رياضية سويسرية تتمرن داخل إحدى غرف العزل بعد ثبوت إصابتها بكورونا

من جهته، أشار هان زيرونغ من اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين إلى أن الرياضيين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس سيتمكنون الآن من طلب الطعام من القرية الأولمبية وتوصيله إلى غرف العزل الخاصة بهم.

وفي إطار جهود الصين لمنع انتشار الفيروس خلال الأولمبياد، يتعين على الجميع الخضوع لما يسمى "الفقاعة الأولمبية" عبر إجراء اختبارات "بي. سي. آر" بصورة يومية. ومن يثبت إصابتهم بالفيروس يتوجهون إلى منشأة عزل حتى يتم السماح لهم بالخروج منها، إما من خلال الاختبارات التي تظهر نتائجها سلبية أو بعد مراجعة من قبل لجنة من الخبراء الطبيين.

وجاءت تعليقات دوبي بعد شكاوى من الفنادق التي يجب على الرياضيين الخضوع للعزل فيها.

القرية الأولمبية في بكين
القرية الأولمبية في بكين

وقد وصفت البعثة الألمانية الوضع بأنه "غير معقول"، وقالت إن الغرف يجب أن تكون أكبر وأكثر نظافة بعد أن جاءت نتيجة اختبار الرياضي إريك فرينزل، الحاصل على ميدالية ذهبية ثلاث مرات في دورة ألعاب دول الشمال، إيجابية.

بدورها، قالت اللاعبة الروسية فاليريا فاسنيتسوفا إنها لا تستطيع هضم معظم الطعام الذي يقدم لها وتعيش بشكل أساسي على بعض القطع من المعكرونة.

صورة نشرتها فاسنيتسوفا للطعام الذي وصلها
صورة نشرتها فاسنيتسوفا للطعام الذي وصلها
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وعقب فترة وجيزة من نشر مقطع لفاسنيتسوفا على إنستغرام، نشر ممثل الفريق الروسي صورة توضح ما قال إنه "طعام محسن" قُدّم لها، يشمل سمك السلمون والخيار والنقانق والزبادي.

وحتى الآن، يقول منظمون أولمبياد بكين إن 363 شخصاً داخل "الفقاعة الأولمبية" ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. ويضم هذا الرقم الرياضيين ووسائل الإعلام ومسؤولي الفرق.

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