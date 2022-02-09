أبوظبي.. السيطرة على حريق في بناية ولا إصابات

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان في مدينة أبوظبي، حيث قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق و إخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

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يذكر أن بلاغاً كان قد ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 12:09 صباحاً عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

كما أكدت الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.