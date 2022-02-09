لإنجاب صبي.. زرع برأس حامل مسماراً اخترق جمجمتها!

لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني، بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج"، أكد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، على ما أفادت مصادر طبية، الأربعاء.

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وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى لوكالة فرانس برس أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً، فيما أظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة 5 سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات، وهي حامل برابعة، وهو ما دفعها لسماع كلام المعالج واللجوء إليه.

إلى ذلك، تسعى الشرطة الباكستانية راهناً إلى استجواب المرأة.

فال خير

في حين أكد قائد شرطة بيشاور عباس إحسان لوكالة فرانس برس أن قواته ستقبض على المشعوذ قريبا.

يشار إلى أن المعالجين التقليديين يكثرون في باكستان، ولدى السكان هناك معتقدات تنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.