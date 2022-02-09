فيديو ركل القطة العنيف لم يهدأ.. غضب ضد لاعب كرة شهير

على الرغم من تقديم اعتذاره علناً، فإن الانتقادات والمشاكل لا تزال تلاحق لاعب كرة القدم الفرنسي كيرت زوما، على خلفية الفيديو العنيف الذي ظهر فيه المدافع الشاب البالغ من العمر 27 عاما، وهو يركل قطته بعنف ويصفعها، فيما تسمع الضحكات والقهقهات.

ففي جديد تلك الورطة، بدأت شركة "أديداس" تحقق في فيديو لاعب نادي "وست هام يونايتد" الإنجليزي، بحسب ما أفادت صحيفة الإندبندنت، ما يشي باحتمال حرمانه من الملايين، لاسيما أنها الراعي الأول له!

This is the Zouma cat video: pic.twitter.com/B35WzWPTWs — LUCAS💭 (@LFCThr3e) February 7, 2022

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إلى ذلك، تعرض ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد خلال الساعات الماضية لموجة انتقادات، بعد أن أشرك زوما في مباراة أمس التي فاز فيها الفريق 1-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

"أنا محبط حقا"

وعلى الرغم من دفاعه عن إشراك اللاعب الفرنسي في المباراة، فإنه اعترف في الوقت عينه باستيائه من فيديو ركل القطة.

وقال مويز للصحافيين مبررا قراره "أنا محبط حقا، لقد اتخذ النادي التصرفات التي يمكن فعلها في الوقت الحالي، ونحن نعمل على ذلك بعيدا عن الأضواء. تتعلق مهمتي بمحاولة اختيار أفضل فريق لوست هام، وكان كيرت جزءا من الفريق".

كما أضاف "أنا محبط حقا مما شاهدته ومما قيل لي. لكن بصفة عامة مهمتي كانت تتمثل في تحقيق الفوز لوست هام، وبكل تأكيد هناك البعض يشعر بالإحباط من ذلك وأنا متفهم الأمر تماما".

وتعرض زوما، الذي تقدم بالاعتذار بسبب هذه الواقعة، لصيحات استهجان من بعض المشجعين أمس.

التقطه شقيقه

يذكر أن اللاعب الفرنسي تعرض لانتقادات حادة بعد انتشار هذا الفيديو، الذي التقطه شقيقه، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، حيث ظهر وهو يصفع القطة، ويركلها على الأرض، إلى جانب إلقاء الأحذية عليها ومطاردتها في الغرفة.

في حين أصدر وست هام بيانا يوم الاثنين، دان فيه تصرفات زوما، بينما قالت شرطة إسيكس إنها تحقق في الواقعة.

كما أعلن وست هام أنه سيتعامل مع الواقعة داخليا، مضيفا "نود أن نوضح أننا لا نتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات".