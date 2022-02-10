الأمير تشارلز مصاب بفيروس كورونا.. للمرة الثانية

كشف مكتب الأمير البريطاني تشارلز، اليوم الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وهي المرة الثانية، التي يصاب فيها وريث العرش البريطاني بالمرض.



وقال مقر إقامة الأمير، كلارنس هاوس: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن في العزل الذاتي"، مشيرا إلى أن الأمير تشارلز ألغى ارتباطاته المحددة لليوم الخميس.

وكان تشارلز (73 عاما) قد أصيب بفيروس كورونا في مارس2020، وقال في وقت لاحق إنه عانى من أعراض خفيفة فحسب. وقضى 7 أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في اسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.

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وأعلن الأمير تشارلز في ديسمبر أنه تلقى هو وزوجته كاميلا جرعات تنشيطية من لقاح كوفيد-19.

وحضر تشارلز الأربعاء حفل استقبال في الصندوق البريطاني الآسيوي حيث ظهر في صور وهو يتبادل الحديث مع ضيوف آخرين منهم وزير المالية، ريشي سوناك. وكان من المرتقب حضور وزير الصحة ساجد جاويد ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.



كما أصيب الأمير وليام بكوفيد-19 بعد فترة وجيزة من إصابة والده في 2020، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أنه عانى بشدة بسبب الإصابة بالفيروس.