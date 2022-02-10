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بريطاني يستعيد طقم أسنان بعد 11 عاماً على فقدانه بإسبانيا

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بيشوب مع طقم الأسنان الذي وصله، نقلاً عن بي. بي. سي
بيشوب مع طقم الأسنان الذي وصله، نقلاً عن "بي. بي. سي".

بريطاني يستعيد طقم أسنان بعد 11 عاماً على فقدانه بإسبانيا

عُثر على الطقم في مكب نفايات إسباني وتم إرساله إلى منزل الرجل في إنكلترا

لندن – فرانس برس

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فوجئ بريطاني بحصوله من السلطات الإسبانية على طقم أسنان كان فقده قبل 11 عاماَ خلال ليلة صاخبة في إسبانيا.

وكان بول بيشوب (63 عاماً) فقد طقم أسنانه خلال تمضيته إجازة في مدينة بينيدورم الساحلية بعدما أضاعه إثر التقيؤ في سلة مهملات، وفق "بي. بي. سي".

الطرد الذي وصل بيشوب
الطرد الذي وصل بيشوب
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وقال بيشوب: "عندما توجهنا إلى الحانة المقبلة، استدار صديقي إليّ وسألني عن مكان وجود أسناني"، ما دفعنا إلى بدء عملية بحث لم تفض إلى نتيجة.

وعاد طقم الأسنان للظهور بعد 11 عاماً مع إرساله إلى منزل بيشوب في ستاليبريدج قرب مانشستر (شمال غرب إنكلترا)، بعدما عُثر عليه في مكب نفايات إسباني.

وأوضح بيشوب: "لقد وجدوا آثار حمضي النووي وعنواني استناداً إلى ملفات بريطانية وأرسلوا طقم الأسنان عبر البريد".

الطرد الذي وصل بيشوب
  • الطرد الذي وصل بيشوب
  • طقم الأنسان الذي أعيد لبيشوب
  • الرسالة التي وصلت لبشوب مع الطرد
3 صور
الطرد الذي وصل بيشوب
الطرد الذي وصل بيشوب
طقم الأنسان الذي أعيد لبيشوب
طقم الأنسان الذي أعيد لبيشوب
الرسالة التي وصلت لبشوب مع الطرد
الرسالة التي وصلت لبشوب مع الطرد
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