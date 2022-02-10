بريطاني يستعيد طقم أسنان بعد 11 عاماً على فقدانه بإسبانيا
عُثر على الطقم في مكب نفايات إسباني وتم إرساله إلى منزل الرجل في إنكلترا
فوجئ بريطاني بحصوله من السلطات الإسبانية على طقم أسنان كان فقده قبل 11 عاماَ خلال ليلة صاخبة في إسبانيا.
وكان بول بيشوب (63 عاماً) فقد طقم أسنانه خلال تمضيته إجازة في مدينة بينيدورم الساحلية بعدما أضاعه إثر التقيؤ في سلة مهملات، وفق "بي. بي. سي".
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وقال بيشوب: "عندما توجهنا إلى الحانة المقبلة، استدار صديقي إليّ وسألني عن مكان وجود أسناني"، ما دفعنا إلى بدء عملية بحث لم تفض إلى نتيجة.
وعاد طقم الأسنان للظهور بعد 11 عاماً مع إرساله إلى منزل بيشوب في ستاليبريدج قرب مانشستر (شمال غرب إنكلترا)، بعدما عُثر عليه في مكب نفايات إسباني.
وأوضح بيشوب: "لقد وجدوا آثار حمضي النووي وعنواني استناداً إلى ملفات بريطانية وأرسلوا طقم الأسنان عبر البريد".
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