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للانتقام منه.. أطلق اسم حبيبك السابق على صرصار بإنكلترا

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Henry Weedon, Operations Manager at Hemsley Conservation Centre poses with cockroaches, in Fairseat, Kent, Britain, February 10, 2022. Picture taken February 10, 2022. REUTERS/Helena Williams
أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"

للانتقام منه.. أطلق اسم حبيبك السابق على صرصار بإنكلترا

مع اقتراب عيد الحب تدفقت الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر الذي يدير هذا المشروع كوسيلة لجمع التبرعات

فيرسيت (إنكلترا) - رويترز

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لم يعد العشّاق الذين هجرهم شركاؤهم مضطرين لتمزيق هاديا أحبائهم السابقين أو التخلص من الأشياء التي تركوها وراءهم للتعبير عن الانتقام منهم، لأن بإمكانهم الآن فعل ذلك بإطلاق اسم الحبيب السابق على صرصار.. في عيد الحب.

وبالفعل تدفقت الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر في جنوب شرق إنكلترا الذي يدير هذا المشروع كوسيلة لجمع التبرعات.

لائحة بأسماء الصراصير في المركز
  • لائحة بأسماء الصراصير في المركز
  • أحد الصراصير في المركز
  • أحد الصراصير في المركز
3 صور
لائحة بأسماء الصراصير في المركز
لائحة بأسماء الصراصير في المركز
أحد الصراصير في المركز
أحد الصراصير في المركز
أحد الصراصير في المركز
أحد الصراصير في المركز
أب ينشر صورة "سيلفي أخيرة" مع طفليه.. ثم يقتلهما وينتحر سوشيال ميديا أب ينشر صورة "سيلفي أخيرة" مع طفليه.. ثم يقتلهما وينتحر

وقال مدير العمليات هنري ويدون: "إذا كنت مررت بانفصال صعب وتحتاج إلى ما يشفي غليلك، فإن الخدمة التي نقدمها طريقة جيدة لتضحك من قلبك بينك وبين نفسك أو مع أصدقائك".

والمركز مستعد أيضاً لاستخدام أسماء السياسيين في هذا المجال. وقال ويدون: "نرحب بجميع الأسماء، وكل هدفنا هو جمع التبرعات للمشروعات التي ننفذها هنا في حديقة الحيوان".

أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
  • أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
  • الصراصير في المركز
  • أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
3 صور
أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
الصراصير في المركز
الصراصير في المركز
أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
أحد الصراصير و"إعلان عيد الحب"
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