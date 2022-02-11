للانتقام منه.. أطلق اسم حبيبك السابق على صرصار بإنكلترا
مع اقتراب عيد الحب تدفقت الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر الذي يدير هذا المشروع كوسيلة لجمع التبرعات
لم يعد العشّاق الذين هجرهم شركاؤهم مضطرين لتمزيق هاديا أحبائهم السابقين أو التخلص من الأشياء التي تركوها وراءهم للتعبير عن الانتقام منهم، لأن بإمكانهم الآن فعل ذلك بإطلاق اسم الحبيب السابق على صرصار.. في عيد الحب.
وبالفعل تدفقت الطلبات من جميع أنحاء العالم على مركز هيمسلي كونفيرزيشن سنتر في جنوب شرق إنكلترا الذي يدير هذا المشروع كوسيلة لجمع التبرعات.
وقال مدير العمليات هنري ويدون: "إذا كنت مررت بانفصال صعب وتحتاج إلى ما يشفي غليلك، فإن الخدمة التي نقدمها طريقة جيدة لتضحك من قلبك بينك وبين نفسك أو مع أصدقائك".
والمركز مستعد أيضاً لاستخدام أسماء السياسيين في هذا المجال. وقال ويدون: "نرحب بجميع الأسماء، وكل هدفنا هو جمع التبرعات للمشروعات التي ننفذها هنا في حديقة الحيوان".
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